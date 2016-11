Den Kreativbewerb entschied die Bergbauernschule Hohenlehen mit einer fulminanten Bühnenpräsentation, die auf die vier Grundelemente Feuer, Wasser, Luft und Erde Bezug nahm, klar für sich. Der zweite Platz ging an die LFS Pyhra und Rang drei belegte die LFS Gießhübl.

Beim Kreativbewerb mussten die Schülerinnen und Schüler mit sechs Kalbinnen eine Choreografie einstudieren und mit musikalischer Begleitung dem Publikum präsentieren. Hohenlehen erhielt von der AUVA das Preisgeld von 600 Euro und wird für Niederösterreich beim Bundesentscheid im März 2017 im Rinderzuchtzentrum in Traboch/Steiermark an den Start gehen. Über 200 Jugendliche nahmen am gestrigen Jungzüchterbewerb teil.

"Rinderzucht bildet das Rückgrat"

Bildungs-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz gratulierte den frisch gekürten Champions: „Die konsequente Nachwuchsarbeit an den Landwirtschaftsschulen ist die Basis für die späteren Züchter und Hofübernehmer, die bei diesem Wettbewerb wertvolle praktische Erfahrungen sammeln konnten. Die beeindruckende Arbeit der Jugendlichen mit den Tieren zeigt, dass die Landwirtschaft auch in Zukunft in guten Händen ist. Denn die Rinderzucht bildet das Rückgrat der österreichischen Landwirtschaft, wozu leistungsstarke sowie gesunde und robuste Tiere notwendig sind, die von fachlich kompetenten Bäuerinnen und Bauern betreut werden.“

„Der Erfolg gibt Motivation für die Zukunft und zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler Bestleistungen erbringen, auf die wir stolz sein können. Den Jungzüchtern wünsche ich viel Erfolg beim Bundesentscheid in der Steiermark“, so Schwarz.

Hohenlehen verteidigt Titel in der Steiermark

„Die intensiven Vorbereitungen, wie die Tierauswahl, das Vorführen und das Styling der Tiere haben sich bezahlt gemacht, denn die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler waren großartig. Für den österreichweiten Bewerb in der Steiermark werden wir das Programm noch professioneller gestalten, um ganz vorne mitmischen zu können. Schließlich gilt es den Titel zu verteidigen, den wir beim letzten Jungzüchter-Championat in Tirol holten“, betonten Tierzuchtlehrerin Dipl.-Ing. Maria Ottenschläger und Tierzuchtlehrer Dipl.-Ing. Josef Schnabel von der Fachschule Hohenlehen.

Die Landwirtschaftlichen Fachschulen waren mit rund 70 Schülerinnen und Schülern aus den Fachschulen Edelhof, Gießhübl, Hohenlehen, Hollabrunn, Pyhra und Warth beim Bewerb vertreten und konnten in den Kategorien Fleckvieh sowie Fleischrinder drei Gesamtsieger stellen.