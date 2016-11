Große Aufregung herrschte Ende September im Ybbstal und darüber hinaus, nachdem Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) gegenüber der Presse bekannt gegeben hatte, dass die Landwirtschaftliche Fachschule Unterleiten in Hollenstein in den nächsten fünf Jahren an den Standort der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen verlegt werden solle. Die NÖN berichtete.

Am Freitag der Vorwoche lud ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bauernbundteilbezirksobmann Anton Kasser die lokale Presse zum Gespräch, um darüber zu informieren, wie es nun mit der Fachschule Unterleiten weitergehen soll.

Gemeinsam mit den Leitern der beiden betroffenen Schulen, Marianne Schallauer (Unterleiten) und Leo Klaffner (Hohenlehen), habe er in den letzten Wochen zahlreiche Gespräche mit den zuständigen Stellen am Land geführt, so Kasser. Dabei sei es gelungen, der Unterleiten eine Perspektive für die Zukunft zu geben. „Fix ist, dass es in den nächsten beiden Schuljahren wieder einen ersten Jahrgang an der LFS Unterleiten geben wird, und ich gehe davon aus, dass das auch danach weiter so sein wird“, sagt Kasser.

Hauswirtschaft für Landwirtschaft zentral

Gegen die angedachte inhaltliche Umstrukturierung werde man sich nicht wehren, so der Landtagsabgeordnete weiter. Man werde die Kooperation zwischen der Unterleiten und Hohenlehen gerne intensivieren, die Neudefinition der Lerninhalte müsse aber gemeinsam mit den beiden Ybbstaler Bildungseinrichtungen erfolgen. Für Kasser ist klar: „In einer landwirtschaftlichen Schule muss auch die Hauswirtschaft Platz finden. Eine gut funktionierende Hauswirtschaft ist ein wichtiger Teil für den Erfolg eines landwirtschaftlichen Betriebs.“ Dieser Lebensrealität müsse die landwirtschaftliche Ausbildung gerecht werden.

Die Zusammenführung der Fachschule Unterleiten mit Hohenlehen am dortigen Standort sei laut Kasser derzeit aber kein Thema, da die Unterleiten nämlich weder baufällig noch desolat sei. „Die Schule wurde in den letzten Jahren unter großem Einsatz von Direktorin Marianne Schallauer top hergerichtet“, sagt Kasser und stellt klar: „So lange für den Standort Unterleiten keine Top-Nachnutzung gefunden wird, wird es die Landwirtschaftliche Fachschule dort weiter geben. Davor wird auch nicht in Hohenlehen investiert. Die Schule in der Unterleiten wird sicher nicht leer stehen.“

Weiterbetrieb gesichert

Damit sei der Weiterbetrieb der Fachschule am Standort Unterleiten für die nächsten Jahre gesichert, ist Kasser überzeugt und verweist auf die bereits vor fünf Jahren beschlossene Zusammenlegung der Bezirksgerichte, von der man im Bezirk Amstetten aber noch immer weit entfernt ist.

Wichtiger als die Zusammenlegung ist für den Landtagsabgeordneten, die landwirtschaftliche Ausbildung aufzuwerten. Diese müsse von der Wirtschaft anerkannt werden. Derzeit liege es nämlich im Ermessen des jeweiligen Betriebs, ob nach einem Abschluss Ausbildungsjahre angerechnet werden oder nicht.