Zu Schulbeginn riefen die beiden Wirtschaftslehrer Sebastian Ressl und Sandra Wagner gemeinsam mit der 4. Klasse eine Übungsfirma ins Leben. Sie wollen den Schülern damit die Abläufe in einem Unternehmen praktisch zeigen und ihnen die Wirtschaft näherbringen.

Schnell einigte man sich damals auf das Produkt „Cookies“ und benannte die Übungsfirma „How I Met Your Cookie“. Der erste Verkaufstag war ein voller Erfolg und so stellte man sich die Frage, was mit dem erwirtschafteten Geld passieren soll. Schließlich entschieden sich die Schüler, dass ein namhafter Betrag davon an „Licht ins Dunkel“ gespendet werden soll.

Liveauftritt am 24. Dezember

Die 4b-Klasse und ihr Lehrer Sebastian Ressl werden am 24. Dezember bei der Livesendung „Licht ins Dunkel“ ihre Übungsfirma vorstellen. | WMS

ORF-Redakteur Karl Trahbüchler zeigte sich von dieser Idee so begeistert, dass er die Schülerfirma kurzerhand ins Fernsehen einlud. So wird die gesamte Klasse am 24. Dezember ins ORF-Landesstudio nach St. Pölten fahren und dort ab circa 14 Uhr im Fernsehen auftreten.

Annika Schnabler, Daniel Ahrer und Stefanie Pfaffenlehner werden dort gemeinsam mit ihrem Lehrer Sebastian Ressl die Firma vorstellen und den Fragen des Reporters Rede und Antwort stehen. Schließlich wird symbolisch ein Scheck an die Organisation überreicht.