Schwere Vorwürfe erhebt eine 49-jährige Ybbsitzerin (Name der Redaktion bekannt) gegen einen Buschauffeur der Mostviertellinie. Der Mann soll die Frau – eine österreichische Staatsbürgerin mit rumänischen Wurzeln – mit „Scheiß Ausländer“ beschimpft und gewaltsam aus dem Bus befördert haben.

„Mit Ausländerfeindlichkeit hatte ich schon hin und wieder zu tun, aber so etwas ist mir noch nie passiert“, berichtet die 49-Jährige empört. Ihre Aussprache lässt darauf schließen, dass sie keine gebürtige Österreicherin ist. Mittlerweile lebt sie hier aber seit 27 Jahren.Am Mittwoch, 22. November, fuhr die Frau, weil sie unter heftigen Schmerzen in Schulter und Nacken litt, um 9.54 Uhr mit der Mostviertellinie von Ederlehen nach Ybbsitz zum Arzt. Das Ticket kaufte sie im Bus beim Lenker. „Ich habe eine Tageskarte Ybbsitz–Waidhofen verlangt“, berichtet die Frau. „Der Busfahrer hat mir die Karte gegeben und ich habe das Wechselgeld und die Karte ohne zu schauen eingesteckt.“ In Ybbsitz stieg die 49-Jährige dann aus und ging zum Arzt.

Vorwurf: Gewaltsam aus dem Bus befördert

Der Arzt schickte sie mit Verdacht auf Bandscheibenvorfall ins Radiologieinstitut nach Waidhofen. So stieg sie um 11.04 Uhr in Ybbsitz in die Mostviertellinie Richtung Waidhofen. Am Steuer des Busses saß der selbe Chauffeur wie zuvor.

Als der Bus dann gegen 11.20 Uhr bei der Haltestelle Pestalozzistraße in Waidhofen hielt und die anderen Fahrgäste ausgestiegen waren, sei der Buschauffeur zu ihr nach hinten gekommen und habe ihr vorgeworfen, dass ihre Fahrkarte nicht gültig sei, berichtet die Ybbsitzerin. „Er hat gesagt, ich muss 100 Euro Strafe zahlen und mich ‚Scheiß Ausländer‘ genannt.“ Sie habe den Mann darauf hingewiesen, dass er ihr doch die Karte verkauft habe und gesagt, dass sie keine 100 Euro zahlen werde. Der Buslenker habe sie daraufhin an ihrem schmerzenden Arm gepackt und aus dem Bus gezogen, wobei er abermals „Scheiß Ausländer“ gesagt habe.

Nachdem der Bus abgefahren war, sei sie weinend an der Haltestelle gestanden. Der Lenker eines anderen Busses habe sie dann bis zur nächsten Haltestelle mitgenommen. Nach dem Termin beim Röntgeninstitut zeigte die Ybbsitzerin den Vorfall an. Die Ermittlungen seien laut Polizei am Laufen.

Busunternehmen: Mitarbeiter zuverlässig

Der geschilderte Vorfall sei, wenn er sich so zugetragen hat, sehr gravierend und hätte die Entlassung des Lenkers zur Folge, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Busunternehmens. Der beschuldigte Lenker sei ein langjähriger, bislang sehr zuverlässiger Mitarbeiter, dem man eine solche Entgleisung eigentlich nicht zutraue.

Es stehe Aussage gegen Aussage, deshalb könne man den Vorfall vorläufig auch nicht weiter kommentieren.

Dieses Ticket kaufte die Ybbsitzerin in Ederlehen vom Buschauffeur. Das benötigte Ticket hätte statt 3,40 Euro 4,40 Euro gekostet. | NOEN

Auszüge aus der Stellungnahme des Buslenkers, für den die Unschuldsvermutung gilt, wurden der NÖN übermittelt. Der Mann gibt an, dass die Frau in Ybbsitz in den Bus eingestiegen sei und mit der Fahrkarte, die sie zuvor für die Strecke Ederlehen–Gurhof gekauft habe, nach Waidhofen gefahren sei. An der Haltestelle Pestalozzistraße seien dann die drei anderen Fahrgäste ausgestiegen. „Ich sah mich dort nochmals um, ob noch jemand im Bus sitzt. Da sah ich diese Dame sitzen und ich fragte sie, ob sie für Waidhofen eine gültige Fahrkarte hat, darauf sagte sie mir: Sie haben mir die Karte ja verkauft. [...] Darauf sagte ich ihr: Sie sind hier schwarzgefahren und da müssten Sie normalerweise eine Strafe von 100 Euro bezahlen. Ganz erbost schrie sie mich an, das bezahle ich nicht, da steige ich aus und nur weil ich Ausländerin bin, machen Sie das. Gut, dann steigen’s halt aus, für mich war das wie üblich erledigt, wenn jemand nicht zahlen will, und ich fuhr weiter. [...] Ich bin dieser Dame niemals zu nahe gekommen“, schreibt der Busfahrer.

Die Ybbsitzerin zeigt sich angesichts dieser Schilderung fassungslos. „Gut, dass ich eine falsche Fahrkarte hatte, war mein Fehler“, sagt sie. „Ich habe nicht mehr darauf geschaut.“ Wie das Busunternehmen jedoch mitteilt, wird Fahrgästen mit falschem Ticket normalerweise die Möglichkeit gegeben, den Restbetrag auf das benötigte Ticket draufzuzahlen. In diesem Fall hätte die Preisdifferenz einen Euro betragen. „Ich hätte das doch bezahlt“, sagt die 49-Jährige. Dazu habe sie aber gar nicht die Möglichkeit gehabt. Mittlerweile hat sie einen Anwalt eingeschaltet und sich an die Opferhilfe gewandt. „Mir geht es hier nicht ums Geld“, hält die Frau fest. „Aber ich möchte Gerechtigkeit.“