Über 1.000 Kindern hat Hebamme Beatrix Cmolik während ihrer beruflichen Laufbahn schon auf die Welt geholfen. Seit 1998 ist die Waidhofner Stadträtin für Generationen, Gesundheit und Integration nun schon als selbstständige Hebamme tätig. Seit 15 Jahren macht sie das als Leiterin des Studios „ProMami“ in Waidhofen – einer von insgesamt zehn „ProMami“-Standorten in ganz Niederösterreich.

Am vergangenen Donnerstag wurde anlässlich des 15. Geburtstags zu einer kleinen Feier geladen. Zahlreiche Ehrengäste, aber auch zahlreiche Mütter, welche die Dienstleistungen des Mütterstudios in Anspruch nehmen, fanden sich am Standort in der Unterzeller Straße ein.

Einst befand sich hier ein Wirtshaus. Nun ist in dem Gebäude neben dem „ProMami“-Studio, das Eltern während der Schwangerschaft, bei der Geburt und im ersten Lebensjahr des Babys begleitet, auch die von Cmolik geleitete Kinderbetreuungseinrichtung „Zwergenschaukel“ beheimatet.

Autor Fred Eichleter und Illustrator Herbert Petermandl (v.l.) präsentierten bei der Feier ihr gemeinsames Büchlein „Storchenglück“. | Kössl

„Deine Hebammenordination ist eine Bereicherung für die Stadt“, würdigte Vizebürgermeister Mario Wührer die Leistungen Cmoliks. Diese dankte der Politik, aber vor allem ihren Kolleginnen und ihrer Familie für die „Energie, Kraft und Unterstützung“, die sie ihr in den 15 Jahren des Bestehens von „ProMami“ gegeben hätten.

„Die Hebamme ist eine wertvolle Ressource im Gesundheitswesen“, sagte Cmolik. „Für die Eltern ist auch die Zeit nach der Geburt herausfordernd. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist ein Netzwerk wichtig. Mit ‚ProMami‘ gibt es einen Ort, wo ein Austausch stattfinden kann.“ Anerkennende Worte kamen auch von Landesrätin Barbara Schwarz, die von ihrer Großmutter erzählte, die ebenfalls als Hebamme tätig gewesen ist. Werdende Mütter habe diese immer ermutigt, die Dinge zuzulassen, schließlich seien die Frauen schwanger und nicht krank. Die Frauen ermutigte die Landesrätin zu mehr Gelassenheit und Ruhe während der Schwangerschaft.

Buch von Eichleter und Petermandl

Im Rahmen der Feier wurde auch das Buch „Storchenglück“ von Fred Eichleter und Herbert Petermandl präsentiert, das es im „ProMami“-Studio nun zu erwerben gibt. Das Büchlein basiert auf einer Dreifaltigkeitsdarstellung von Petermandl auf der Fassade des einstigen Wirtshauses in der Unterzeller Straße, in welcher der Künstler den Storch als „Heiligen Geist“ ausgemacht hat.

Davon ausgehend hat Petermandl mit spitzer Feder weitere Zeichnungen rund um Meister Adebar angefertigt. Autor Eichleter hat dann darauf aufbauend eine Geschichte über das Elternwerden auf der Sonnenseite Waidhofens gesponnen. Petermandls Bilder aus dem Büchlein sind derzeit im „ProMami“-Studio ausgestellt.