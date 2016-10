NÖN: Sie sind als Abgeordneter und Geschäftsführer der Wirtschaftspark Ybbstal GmbH in intensiven Verhandlungen über die Zukunft des Skigebiets Forsteralm. Wie weit ist man da?

Andreas Hanger: Die Verhandlungen sind sehr weit gediehen. Ich gehe davon aus, dass wir noch diese Woche alle Verträge finalisieren können. Für mich ist von allen Beteiligten der Wille erkennbar, hier zu einer Einigung zu gelangen. Von einer Lösung können wir allerdings erst dann sprechen, wenn alle Verträge unterzeichnet sind.

Wie sieht die angestrebte Lösung aus?

Hanger: Wir haben zum einen eine Infrastruktur GmbH, in der die fünf Ybbstalgemeinden, die den Wirtschaftspark Ybbstal bilden, sowie vier oberösterreichische Gemeinden vertreten sind, und die das Anlage- und Umlaufvermögen der Forsteralm Skilifte GmbH übernimmt. Zum anderen haben wir eine Betriebs GmbH aus Skischulbesitzer Manfred Großberger, Wolfgang Resch von der Sport Ginner GmbH und der Sportunion Waidhofen.

Diese ist mittlerweile auch ins Firmenbuch eingetragen. Ganz wichtig sind natürlich auch die Vereinbarungen mit den Grundstücksbesitzern. Diese sind im Prinzip unterschriftsreif. Besonders hervorheben möchte ich die Tatsache, dass erstmals Gemeinden aus Ober- und Niederösterreich gemeinsam an einem Strang ziehen. Das wird die bundesländerübergreifende Zusammenarbeit weiter stärken.

Damit wäre der Fortbestand der Forsteralm gesichert?

Hanger: Aus heutiger Sicht ist der Skibetrieb 2016/17 gesichert. Wir haben ein Dreiphasenkonzept für die Forsteralm erarbeitet. Phase eins bedeutet, den Skibetrieb für die kommende Saison zu sichern. Unsere Intention ist aber natürlich, das Skigebiet nachhaltig abzusichern. Klar ist, dass die Forsteralm Investitionen in eine moderne Beschneiungstechnik braucht.

Wir werden deshalb eine Studie an der Universität Innsbruck in Auftrag geben, die sich mit der Frage „Kann man ein Skigebiet in dieser Höhenlage mit einer modernen Beschneiungstechnik schneesicher machen?“ beschäftigt. Wir investieren nämlich nur dann, wenn auch wissenschaftlich fundiert ist, dass das Sinn macht. Erst dann folgt Phase zwei. Für Phase drei braucht es Überlegungen, wie man die Forsteralm ganzjährig als Erlebnisraum positionieren kann.

Wie hoch ist das Investitionsvolumen in Phase eins?

Hanger: Wir haben das Anlage- und Umlaufvermögen um 180.000 Euro gekauft und damit mit 1. Oktober eine betriebsbereite Anlage übernommen. Die Anlage ist im Prinzip startklar. Wir brauchen nur noch Schnee.

Ein brennendes Thema im Ybbstal ist derzeit auch die geplante Eingliederung der Landwirtschaftlichen Fachschule Unterleiten inHohenlehen. Diese Pläne sorgten zuletzt für einige Aufregung.

Hanger: Die Kommunikation war hier natürlich mangelhaft. Ich halte nichts davon, dass Betroffene aus den Medien erfahren, dass große Veränderungen anstehen. Das hätte man besser machen können. Aber abgesehen davon ist es notwendig, jetzt auf die inhaltliche Ebene zu kommen. Wir stehen am Beginn eines Reformprozesses. Innerhalb von fünf Jahren soll es zu einer Umstellung der Landwirtschaftlichen Fachschulen kommen. Jede Veränderung bietet auch Chancen. Deshalb ist es notwendig, alle Akteure in der Region in eine positive Diskussion einzubinden und zu schauen, dass wir die sich ergebenden Chancen auch nutzen.

Welche Chancen sehen Sie hier?

Hanger: Es geht zum einen um eine inhaltliche Neupositionierung der beiden Landwirtschaftlichen Fachschulen, die beide übrigens immer hervorragende Arbeit geleistet haben. Es gibt aber große Veränderungen in der Arbeitswelt, auch in der Landwirtschaft. Auf diese Veränderungen in den Lehrplänen und -inhalten zu reagieren, ist grundsätzlich sinnvoll.

Da geht es etwa um Verarbeitung, Direktvermarktung, um Marketing oder um digitale Kompetenzen. Parallel dazu gibt es Standortüberlegungen. Hier geht es darum, wie man Schulstandorte effizient organisieren kann, und da wird ein Standort dazu beitragen, entsprechende Effizienzpotenziale zu heben. Dabei ist aber entscheidend, dass vor einer Zusammenlegung in Hohenlehen investiert wird.

Wissen Sie, was aus dem Standort Unterleiten werden soll?

Hanger: Hier braucht es ein Nachnutzungskonzept. Es gibt erste Überlegungen hin zu einer touristischen Nutzung. Ich bin der Überzeugung, dass, wenn in Hohenlehen investiert wird, die Landwirtschaftlichen Fachschulen inhaltlich neu aufgestellt werden und es ein vernünftiges Nachnutzungskonzept für die Unterleiten gibt, die Region als Gewinner hervorgeht.

Als Obmann der LEADER-Region Eisenstraße haben Sie derzeit eine Reihe an Projekten am Start. Wo liegen hier die Schwerpunkte?

Hanger: Ziel war es, in der neuen LEADER-Periode noch mehr Innovatives umzusetzen. Das haben wir mit Projekten in den Bereichen E-Tankstellen, Coworking, Bioregion oder „Metal Highway“ in die Wege geleitet. Ein Kernthema der Zukunft wird sein, wie wir mit der demografischen Entwicklung umgehen. Wir haben einerseits einen Bedarf an Fachkräften, andererseits Abwanderung. Diese Lücke gilt es zu schließen.

Die Kernfrage für mich dabei ist, wie man unsere Region für junge Leute attraktiver machen kann. Wir müssen also ganz offensiv darüber reden, wie wir die jungen Menschen in der Region halten können. Zusätzlich braucht es Zuwanderung von jungen Menschen, ansonsten wird der Wirtschaftsstandort bei uns nicht zu halten sein.