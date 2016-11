Die alte Gemeindehomepage aus dem Jahr 2002 war in die Jahre gekommen, daher entschied sich die Gemeinde dazu, ein völlig neues Konzept für den Internetauftritt der Gemeinde und des FeRRUMs zu entwickeln.

Grundlegende Neugestaltung

„Die Homepage entsprach nicht mehr so recht der heutigen Zeit und wurde deshalb einer grundlegenden Neugestaltung unterzogen“, begründet Bürgermeister Josef Hofmarcher den Schritt.

Am 10. November präsentierte man nun die neue Webseite in einem modernen Outfit. „Die Homepage entspricht den gegenwärtigen Anforderungen nun weitaus besser, ist übersichtlich, Smartphone- und Tablet-tauglich sowie besonders benutzerfreundlich ausgeführt“, so Amtsleiter Martin Reingruber.

Im Zuge der Umgestaltung wurden zwei neue Zugänge angelegt. Einer führt zu den Informationen und zu den Services der Gemeinde, ein zweiter zum FeRRUM und zum Schmiedezentrum Ybbsitz. Die Zugänge sind miteinander verknüpft. „Damit sollen Zweigleisigkeiten vermieden und die Informationen noch rascher und zielstrebiger erreichbar werden“, sagt Hofmarcher.

In Zusammenarbeit mit Jan Schwingenschlögl und Michael Welser von der Firma i-gap, dem Gemeindedienstleistungsverband Amstetten und den Gemeindebediensteten der Marktgemeinde wurde die Homepage strukturiert und gestaltet. „Ybbsitz hat nun einen der umfangreichsten, gelungensten Internetauftritte im Bezirk“, bestätigt Michael Welser.

Die neuen Adressen:

Gemeinde: www.ybbsitz.gv.at

FerRRUM und Schmiedezentrum: www.schmieden-ybbsitz.at