Die Bergbauernschule Hohenlehen holte am Samstag in der Berglandhalle zum dritten Mal in Folge den Landessieg beim Jungzüchterchampionat und will nun auch im März 2017 in Traboch in der Steiermark ihren Bundesmeistertitel verteidigen. Am Bild: Gernot Ruth, Leopold Buchegger (beide NÖ Genetik), Landesrätin Barbara Schwarz, Daniela Schnabel, Wolfgang Glaser (AUVA), Markus Höhlmüller, Andreas Tippelreither mit Kalbin „Geige“, Karl Friewald (Jury), die Tierzuchtlehrer Josef Schnabel und Maria Ottenschläger sowie Direktor Leo Klaffner (v.l.).

| NOEN, Eplinger