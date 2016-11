Mit dem Projekt „Lichtecht“ sorgte Uli Kühn heuer Anfang Juni in Waidhofen für einen fulminanten Auftakt des diesjährigen NÖ Viertelfestivals. Der Medienkünstler verwob dabei Licht- und Soundkunst zu einem einzigartigen, visuell und klanglich ebenso beeindruckenden wie herausfordernden Multimediaspektakel, als dessen Höhepunkt über die Fassade des Rotschildschlosses ein gänzlich neues Licht auf die Stadt der Türme geworfen wurde.

Am kommenden Freitag erhält der Waidhofner Künstler im Rahmen der Vergabe des NÖ Kulturpreises 2016 im Festspielhaus St. Pölten einen Anerkennungspreis in der Sparte „Medienkunst“. Mit diesem Preis werden besondere Leistungen im Bereich Videokunst und Kunst im elektronischen Raum sowie Grenzen der Fachdisziplinen überschreitende Kunstinitiativen gewürdigt.

Experimente, Installationen und Performances

Der gebürtige Waidhofner hat an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert und unterrichtet nun dort.

Mit seinen vor allem im Soundbereich angesiedelten Experimenten, Installationen und Performances konnte er bereits bei zahlreichen internationalen Ausstellungen und Projekten aufzeigen. Ein permanenter Wissensaustausch in Form von Workshops und Lectures ist bei seinem künstlerischen Ansatz zentral. Nicht umsonst ist Kühn Teil des an der Angewandten ansässigen „Studio Praxistest“. „Einer Ohnmacht durch eine ständig zunehmende Technisierung des Alltags muss durch gezielte Aufklärung begegnet werden“, heißt es in dessen Credo.

In Waidhofen hat Kühn im Kulturverein Förderband den Kurzfilmwettbewerb „Iron Lens“ mitbegründet. Zuletzt war er in seiner Heimatstadt beim diesjährigen Viertelfestival auch in das Projekt „Das fliehende Bild“ involviert, wo er mit einer Digitalkunstinstallation in der Filmbühne zugegen war.