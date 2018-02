Vier Mädchen der NÖ Mittelschule Ybbsitz – Sophie Heim, Julia Heiß, Lea Baumann uns Stefanie Sattler – hatten nicht nur die Idee, einen Konzertflügel für ihre Schule zu besorgen, im Zuge ihres Projekts engagierten sie sich auch ein Jahr lang, um die Finanzierung des Instruments auf die Beine zu stellen.

Am Mittwoch war es nun so weit, dass sie ihren Unterstützern aus der Ybbsitzer Wirtschaft und privaten Gönnern Danke sagen konnten. Denn immerhin hatten diese einen wesentlichen Teil des neuen Konzertflügels, der mit 25.890 Euro Listenpreis zu Buche steht, getragen. „Dass vier Mädchen die Finanzierung eines Flügels ermöglichen, das ist in unserer Firmengeschichte einzigartig“, sagte Karl Schimpelsberger vom gleichnamigen Welser Klavierhaus, der mit Gattin Maria zum Danke-Konzert angereist war.

Dass sie den Ybbsitzern einen großzügigen Rabatt einräumten, war ein Ausdruck ihrer Begeisterung. Begeistert zeigten sich auch Bürgermeister Josef Hofmarcher und Musikschuldirektor Christian Blahous beim Danke-Konzert. „Dieses Engagement zeigt, mit welcher Begeisterung in unserer Schule gearbeitet wird“, so Hofmarcher.

Riesenapplaus gab es für Klavierlehrerin Birgit Buck, die für den Konzertabend ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hatte.

Dabei konnten die Qualitäten des Flügels wirkungsvoll ausgespielt werden. Man musizierte nicht nur Solo (Sophie Heim, Julia Heiß, Emilia Heim, Emma Fahrnberger, Corinne Dieminger, Paula Fuchsluger, Anna Pöchhacker) und vierhändig am Klavier, sondern im Zusammenspiel mit Flöten (Luisa Fuchsluger, Hannah Gspörer, Alexandra Atzmüller, Jonas Wieser), Gitarre (Lisa Seher), Klarinette (Christina Fuchslueger, Marion Gspörer), Schlagwerk (Sebastian Wünsche, Leon Theuretzbacher), Fagott (Elke Vogelauer), Trompete (Josef Heigl) und Horn (Evelyn Hönickl) sowie dem Mittelschulchor mit Marianne Schleifenlehner. Weiters waren Valentina Lindner, Dominik Zichaceck, Katharina Wurzer, Elisabeth Tanzer, Elisa Steinauer, Thomas Gschwandegger, Thomas Hinterleitner, Anton Pichler und Johanna Prüller am Flügel zu hören.