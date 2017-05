Fröhliche Stimmung und Ausgelassenheit der Festivalbesucher ließen das zweite „wieder aufhOHRchen“ am 29. und 30. April zum großen Erfolg für die Veranstalter Volkskultur NÖ und die Stadt Waidhofen werden.

Leo Lugmayr

Dabei stellte die Präsentation der neuen CD der Familienmusik Six mit überlieferter Volksmusik den ersten Höhepunkt des musikalischen Wochenendes dar. „Diese neue CD ist nicht nur eine wunderschöne Referenz für die Familienmusik Six, sondern auch eine wichtige Dokumentation für die Volksmusik in Niederösterreich. Bei den sorgfältig ausgewählten Stücken handelt es sich um Überlieferungen und um musikalische Kostbarkeiten, die aus den Volksliedarchiven gehoben wurden“, freut sich Volkskultur-Geschäftsführerin Dorli Draxler. Mit der brillant geglückten CD ist ein großer Wurf gelungen.

Besonders schön zu erleben war, dass an diesem Abend auch bereits die nächste Generation aufspielte. So musizierten neben den Tanzgeigern und der Familienmusik Six auch einige Nachwuchsensembles aus den niederösterreichischen Musikschulen: Pfiffikus, das an der Regionalmusikschule Bisamberg, Leobendorf, Enzersfeld von Burgi Neubauer (geborene Six) betreut wird und das Ensemble „Sieben auf einen Streich“, das am Musikschulverband Waidhofen-Ybbstal von Johannes Lagler unterrichtet wird.

Am Sonntag begleiteten die Stadtmusikkapelle Waidhofen und die Volkstanzgruppe Windhag das traditionelle Maibaumsetzen am Oberen Stadtplatz. Der Abend stand ganz im Zeichen der Wirtshausmusik. Fünf Gaststätten machten ihr Lokal zur Bühne für Musikanten und luden bei gemütlicher Atmosphäre nicht nur zum Zuhören und Mitsingen, sondern auch zum Mittanzen ein.

Die CD der Familienmusik Six ist unter anderem bei den Ensemblemitgliedern, über die Volksmusik NÖ und in der Tourismusinformation der Stadt Waidhofen erhältlich.