Zwei historische Dampflokomotiven haben die Eisenbahnfreunde vom Club 598 seit Ende 2013 in einem selbst errichteten Lokschuppen am Waidhofner Hauptbahnhof untergebracht. Die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges. m.b.H. (NÖVOG) erlaubte den Bahnfreunden damals, ihre Gerätschaften zwei Jahre lang auf ihrem Areal unterzubringen. 2015 konnte dieser Pachtvertrag noch um weitere zwei Jahre verlängert werden. In dieser Zeit wollte man die Möglichkeit einer Tourismusbahn auf den Schmalspurgleisen zwischen Waidhofen und Ybbsitz, wie sie den Bahnfreunden vorschwebte, prüfen.

Nachdem die Gleise zwischen Ybbsitz und Gstadt im heurigen Sommer jedoch vollständig entfernt worden waren und Citybahn-Betreiber NÖVOG einer Tourismusbahn auf der restlichen Strecke eine klare Absage erteilt hatte, löste sich auch der Traum der Bahnfreunde von einer Tourismusbahn in Luft auf.

„Im Sinne des Waidhofner Kulturerbes wollen wir ein Eisenbahnmuseum in Waidhofen.“Club-598-Obmann Siegfried Nykodem

Der Pachtvertrag mit der NÖVOG für den Schuppen am Hauptbahnhof ist mittlerweile ausgelaufen. Die Bahnfreunde sind der Räumung des Areals bis dato jedoch nicht nachgekommen. Die Lokomotiven befinden sich nach wie vor dort. Eine Räumungsklage der NÖVOG gegen den Club 598 war die Folge.

Wie die NÖN berichtete, einigten sich in der letzten Sitzung des Waidhofner Gemeinderates alle Fraktionen darauf, dass Bürgermeister Werner Krammer nochmals das Gespräch mit der NÖVOG suchen solle, um die Räumungsklage abzuwenden und eine Lösung im Sinne der Bahnfreunde zu erwirken. Vergangenen Donnerstag war es so weit: Stadtchef Krammer, der Club 598 und NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl trafen sich zum Gespräch. Zu keiner Einigung kam es dabei bezüglich der Räumungsklage. Am 30. November wird es einen ersten Gerichtstermin am Bezirksgericht Waidhofen in der Sache geben.

NÖVOG: Kein Betrieb auf Citybahnstrecke

Angenähert hat man sich dagegen bei der Frage nach dem Erhalt des Eisenbahn-Kulturerbes. Als erste Variante werde man bei einem Lokalaugenschein prüfen, ob auf der bestehenden Bahnstrecke zwischen Lunz/See und Göstling ein Dampflokbetrieb möglich sei, gibt Bürgermeister Krammer an.

Als zweite Variante werde man sich ansehen, wo es in Waidhofen Möglichkeiten für ein etwaiges Eisenbahnmuseum, welches die beiden Dampfloks beinhalten würde, gebe. Der Stadtchef stellt aber klar: „Diese Variante könnte bedeuten, dass man mit den Lokomotiven nicht mehr fahren kann. Zum einen, weil NÖVOG-Geschäftsführer Stindl erneut dargelegt hat, warum es rechtlich nicht möglich ist, einen Verein auf den Citybahn-Gleisen fahren zu lassen, und die NÖVOG selbst keinen Tourismusbetrieb durchführen wird. Zum anderen, weil man nicht weiß, wie es mit der Citybahn im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung überhaupt weitergeht.“

Der ersten Tagsatzung am Gericht sieht Club-598-Obmann Siegfried Nykodem gelassen entgegen. Dem Verein sei es nicht möglich, die schweren Gerätschaften so einfach vom Hauptbahnhof wegzuschaffen. Das restliche Gespräch sei positiv zu bewerten. Der Club-598-Obmann plädiert jedoch klar für ein Museum in Waidhofen entlang der Bahnstrecke: „Waidhofen war immer der Ausgangspunkt der Ybbstalbahn.

Im Sinne des Waidhofner Kulturerbes wollen wir ein Eisenbahnmuseum in Waidhofen und wir wollen fahren.“ Dass dies aus rechtlichen Gründen auf der Citybahn-Strecke nicht möglich sei, will Nykodem nicht gelten lassen. Er sieht die Politik gefordert, sich dafür einzusetzen. Seitens der NÖVOG heißt es in einer Stellungnahme, dass man Club-598-Obmann Nykodem eine sehr attraktive Lösung vorgeschlagen habe, nämlich die Nutzung der Bergstrecke in Göstling, die auch der NÖVOG gehöre und die bereits mit Nostalgiefahrten ein Fixpunkt im Tourismus der Region geworden sei.