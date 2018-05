Pünktlich zum Frühlingsbeginn, wenn es viele Leute wieder nach draußen zieht und auch ihre vierbeinigen Freunde wieder nach Herzenslust in der Natur herumtoben, wurde in der Gemeinde Opponitz ein neuer Gassisackerl-Spender aufgestellt. Dieser befindet sich beim Radweg neben dem Altstoffsammelzentrum und bietet Hundebesitzern Hundekotsackerl zur freien Entnahme an.

„Leider gibt es immer wieder Leute, die den Kot ihres Hundes nicht aufräumen. Dies löst Unmut in der Bevölkerung aus und schädigt Natur und Umwelt. Daher bitte ich alle Hundebesitzer, den Kot ihrer Vierbeiner zu entsorgen“, sagt Bürgermeister Johann Lueger. Liegengelassener Hundekot schadet nicht nur dem Ortsbild und der Umwelt, sondern gefährdet auch die Gesundheit von Weidetieren.

Der Einzeller Neospora Caninum, der sich im Ausscheidungsprodukt von Hunden befinden kann, bleibt häufig lange an den Gräsern haften und kann bei Kühen zu Fehlgeburten führen. Außerdem können sich durch Hundekot auch Menschen – vor allem Kleinkinder – mit Parasiten infizieren. Aus diesem Grund wurden im Zuge des Projekts „Kommissar Kot“ des Gemeindedienstleistungsverbands Amstetten (gda) bereits zahlreiche Gassisackerlspender im gesamten Bezirk aufgestellt. Auch in Opponitz gibt es bereits sieben derartige Sackerlspender inklusive Müllbehälter.

„Lässt ein Hundebesitzer den Hundekot einfach liegen, kann das auch angezeigt werden“, erinnert der Ortschef. „Wenn ein Vergehen bemerkt wird, bitten wir, das auf der Gemeinde zu melden oder den Hundebesitzer anzusprechen.“