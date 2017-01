An insgesamt sechs Aufführungsterminen brachte die Landjugend Opponitz ihr heuriges Luststück „Hüttenzauber und andere Geheimnisse“ in der Volksschule auf die Bühne.

Als das Ehepaar Birgit (Bianca Steinauer) und Siegfried Groß (Maximilian Hönigl) den Silvesterabend in einer einsamen, romantischen Jagdhütte verbringen will, sind Verwicklungen garantiert. Während sich das Paar bereits – mehr oder weniger – auf ein Wochenende in trauter Zweisamkeit freut, plant auch der Besitzer der Jagdhütte Rolf Kaiser (Thomas Fluch) dort romantische Stunden mit seiner Sekretärin Sabine (Anita Weidenauer) zu verbringen.

Als dann auch noch Rolfs Ehefrau (Julia Pechhacker) und die Flitterwöchner Volker (Johannes Wieser) und Silvia (Melissa Kefer) sowie Birgits chaotischer Bruder Kurti (Clemens Blaimauer) auftauchen, sind Turbulenzen garantiert.

Lisa Hofbauer