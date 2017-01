Das hat schon etwas Besonderes: Moderator Armin Sonnleitner leitete den Empfang von Bürgermeister Johann Lueger in Versform ein, bevor das Gemeindeoberhaupt von einem intensiven Jahr 2016 berichtete und einen Ausblick gab.

Von Leo Lugmayr

Als Ankerpunkte für 2017 ortete Lueger den Ausbau des Wirtschaftsparks Ybbstal, die Breitbandinitiative und die Fertigstellung des Ybbstalradwegs. Bei Letzterem konnte er mit einer Überraschung aufwarten: „Es steht inzwischen fest, dass die Eröffnung des Radwegs am 17. Juni in Opponitz stattfindet.“

Im Mittelpunkt des Empfangs stand die Ehrung verdienter Bürger. So wurden die Maturanten Magdalena Blaimauer, Clemens Blaimauer und Christina Sauprigl vor den Vorhang gebeten. Der Bürgermeister gratulierte weiters Egon Sonnleitner, der zum Master an der Donauuniversität Krems spondierte.

Auszeichnung für 40 Jahre Familienmusik Six

Als besonderer Höhepunkt war die Ehrung der Familienmusik Six angesetzt worden, die im Quintett den Abend musikalisch umrahmte. Im Jahr 1977 von Vater Georg und Mutter Edith ins Leben gerufen, entwickelte sich die Familien- und Stubenmusik Six in verschiedenen Zusammensetzungen über vier Jahrzehnte hinweg zu einem kulturellen Botschafter der Region im In- und Ausland mit Fernsehauftritten in Österreich und Bayern.

Martin Six ließ die Geschichte der Familienmusik Revue passieren und streute zahlreiche Anekdoten ein. An die 400 Auftritte habe man bereits absolviert, das geben die peniblen Aufzeichnungen in Mutter Ediths Zitherkasten preis. Über die Ansage, dass sich die Familienmusik keineswegs zur Ruhe setzten wolle, freute sich das Publikum.

Martins Schwester Burgi Neubauer meinte: „Aufhören kommt sowieso nicht infrage.“ In Zusammenarbeit mit der Volkskultur NÖ stellt die Familienmusik am 29. April in einem gemeinsamen Konzert mit den Tanzgeigern von Rudi Pietsch im Waidhofner Plenkersaal ihre CD vor.

Prominenz gab dem Empfang die Ehre: Ehrenbürger Franz Teufel, die Ehrenringträger August Kefer und Friedrich Misof, Pfarrer Alois Penzenauer, Musikschuldirektor Christian Blahous, Vizebürgermeister Ernst Steinauer und die Mitglieder des Gemeinderats waren zu Gast.