Seit Ende Jänner ist der Opponitzer Hermann Hofbauer nun schon in Südkorea. Er und ein Team von rund 15 Leuten halten dort die Langlaufbewerbe im Zuge der Olympischen Winterspiele, die von 9. bis 25. Februar in Pyeongchang über die Bühne gehen, filmisch fest und sorgen für eine reibungslose Fernsehübertragung der Bewerbe.

"Bei den Bewerben quasi mittendrin"

Mittels eines dreidimensionalen Seilkamerasystems ist es dem Filmteam möglich, das ganze Stadion, in dem die Langlaufbewerbe ausgetragen werden, zu erfassen. Die Kamera bewegt sich auf Seilen über das Bewerbsareal und verfolgt so die Läufer mit. Die Filmcrew rund um Hermann Hofbauer sitzt dabei in einer Art Reporterkabine, von der aus die Kamera gesteuert wird.

„Da bekommt man so einiges mit und ist bei den Bewerben quasi mittendrin“, erzählt der 44-Jährige. Insgesamt werden von Hermann Hofbauer und dem Filmteam 13 Bewerbe erfasst, täglich sind sie von 10 bis 19 Uhr im Einsatz. Neben dem Filmen der Bewerbe selbst stehen auch Auf- und Abbauarbeiten sowie technische Proben am Programm.

Die Olympiade in Südkorea ist nicht der erste große sportliche Bewerb, bei dem Hofbauer dabei ist. Er war bereits achtmal bei Olympischen Spielen im Einsatz. „Schon als ich noch bei der Firma ‚Riha Film‘ tätig war, habe ich bei Olympischen Spielen gefilmt“, erzählt Hofbauer. Mittlerweile hat sich der Opponitzer mit seinem Unternehmen Hofbauer – Höhensicherung mit System selbstständig gemacht. Zu der Olympiade in Südkorea kam er als selbstständiger Dienstleister für die Firma Spidercam.

Bereits bei mehreren Olympischen Spielen

Der Opponitzer Unternehmer war aber nicht nur an verschiedenen Austragungsorten der Olympischen Spiele mit dabei, sondern hielt auch bereits mehrere unterschiedliche sportliche Disziplinen mit der Kamera fest. So filmte er in Sotschi 2014 die Alpinbewerbe, bei den Sommerspielen in London 2012 das Spring- und Militaryreiten, in Rio de Janeiro im Jahr 2016 die Wettkämpfe im Schwimmen und in Peking 2008 die Radsportdisziplin BMX und die Wildwasserbewerbe. „Jeder Bewerb

birgt

natürlich unterschiedliche He-

rausforderungen, auf die man sich einstellen muss“, erzählt Hofbauer. „Aber auch von Land zu Land sind die Rahmenbedingungen unterschiedlich.“ So sei bei der diesjährigen Olympiade in Südkorea alles sehr gut organisiert, was die Arbeit für die Filmcrew sehr erleichtere.

Auch bei Eröffnung der Paralympics dabei

Insgesamt ist Hofbauer sechs Wochen lang in Pyeongchang. Rund zwei Wochen vor dem Start der Bewerbe reiste das Filmteam bereits an, um das Kamerasystem aufzubauen und für die tatsächliche Übertragung zu proben. Trotz des langen Aufenthalts bleibt dem Opponitzer aber wenig Zeit, Südkorea kennenzulernen. „Wir haben zwischen den Bewerben nur einige Tage frei“, sagt Hofbauer. In der freien Zeit sind einige Ausflugsfahrten geplant.

Nach dem Ende der Olympischen Spiele wird Hofbauer noch einige Zeit in Korea bleiben, um dort die Eröffnung der Paralympics, die ebenfalls in Pyeongchang ausgetragen werden, mitzufilmen. Am 11. März geht es für den 44-Jährigen wieder zurück ins Ybbstal.