Wie jedes Jahr nahmen die Schüler der ersten bis vierten Klassen des Bundesrealgymnasiums (BRG) Waidhofen am internationalen Pangea-Mathematikwettbewerb teil und konnten auch diesmal ihre hervorragenden Kenntnisse unter Beweis stellen.

Eines der Hauptziele dieses Mathematikwettbewerbs ist es, bei Schülern der Klassenstufen drei bis acht die Freude an der Mathematik zu fördern.

Direktor Christian Sitz und Lehrer Andreas Großberger (v.r.) gratulierten Katharina Lugmayr zum österreichweit besten Ergebnis. | NOEN, BRG

Acht Teilnehmer des BRG schafften es dieses Jahr in die Top 100 österreichweit. Sie haben damit die Möglichkeit, an einem Finalbewerb im Mai in Wien oder Linz teilzunehmen. Einen besonderen Erfolg erzielte in diesem Jahr Katharina Lugmayr aus der 2a-Klasse. Sie errang den österreichweiten Sieg in ihrer Altersklasse. Zuvor hatten Schüler des Bundesrealgymnasiums in den vergangenen Jahren bundesweit bereits einen zweiten und einen dritten Platz erreicht. Direktor Christian Sitz, Mathematiklehrer Andreas Großberger sowie die ganze Schulgemeinschaft gratulierten der Schülerin herzlich zu ihrer hervorragenden Leistung.

Bei einer schulinternen Siegerehrung wurden vor Kurzem die besten fünf Schüler jeder Altersstufe geehrt und die Jahrgangssieger zusätzlich mit einem Buchgutschein belohnt.