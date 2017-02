Einen Wechsel an der Spitze gibt es bei der SPÖ Kematen. Ortsparteivorsitzender Gerald Einfalt hat mit 1. Februar all seine politischen Ämter zurückgelegt. Die Gründe für seinen Rückzug seien beruflicher Natur, so Einfalt. Neuer Kematner SPÖ-Chef ist nun Kurt Kaindl. Der 64-jährige Pensionist ist im Gemeindevorstand für die Ressorts Straßenbau und Friedhof zuständig.

Matthias Fischböck übernimmt das frei gewordene SPÖ-Mandat im Gemeinderat. | Archiv

Neu aufgerückt in den Gemeindevorstand ist SPÖ-Mandatar Roland Schaumberger-Weiler. Er übernimmt die Ressorts Kanal und Wasserversorgung sowie die Aufgabe des Fraktionssprechers von Einfalt. Den frei gewordenen Sitz der SPÖ im Gemeinderat hat Matthias Fischböck, Sohn des langjährigen SPÖ-Chefs Dieter Fischböck, übernommen.

Wie es nach den Rückzügen von Fischböck und Einfalt aus der Politik parteiintern weitergeht, soll Gegenstand der Jahreshauptversammlung der SPÖ Kematen im März sein.

Mehr dazu in der Printausgabe der Ybbstaler NÖN, sowie im ePaper.