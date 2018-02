Das „Garteln“ wird in Waidhofen großgeschrieben. So entstand bereits ein Bürgergarten bei der Stadtausfahrt neben dem Ybbsturm und ein über 5.000 Quadratmeter großer Gemeinschaftsgarten auf der Zell. Nun soll ein dem Gemeinschaftsgarten auf der Zell ähnliches Projekt auch am Krautberg umgesetzt werden. Die NÖN berichtete.

Kürzlich wurde das Konzept für die Selbstversorgergärten am Krautberg erstmals öffentlich vorgestellt. Es sollen 20 Parzellen mit einer Größe von sechs mal vier Metern entstehen. „Ziel ist es, öffentliche Flächen zu begrünen, und den Bürgern einen Platz zum Bewirtschaften zu geben“, meint Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner. „Das Areal am Krautberg eignet sich hervorragend für Gartenparzellen, da es terrassenförmig ist.“

Bereits Bienen und Obst am Krautberg

Das „Garteln“ am Krautberg hat bereits eine lange Tradition, berichtet Hintsteiner. „Bereits in den Kriegsjahren wurden hier Kraut, Kartoffeln und andere Nahrungsmittel angebaut.“ Daher rührt auch der Name „Krautberg“. „Die Stadt möchte diese Bewirtschaftung wieder reaktivieren“, erklärt der Umweltstadtrat. Bereits vor zwei Jahren wurden am Krautberg Obstbäume gepflanzt. Auch Bienenstöcke wurden bereits angesiedelt. Von Letzteren stammt auch der Stadthonig, der im Sommer des Vorjahres erstmals geerntet werden konnte.

Je nach Witterung sollen bis zum Frühjahr die Bauarbeiten für die Parzellen am Krautberg starten. „Ziel ist, dass die Bürger bereits im Frühling mit der Bewirtschaftung beginnen können“, meint der Stadtrat. Das rund 100 mal 200 Meter große Gartenareal soll eingezäunt werden, um Schutz vor Rehen zu bieten, und 20 kleine Gärten umfassen. Das abschüssige Gelände bietet die Möglichkeit, Früchte wie Ribisel oder Ähnliches anzupflanzen.

„In der Bevölkerung herrschte Einigkeit darüber, dass auch der Garten am Krautberg ein Gemeinschaftsgarten werden soll, bei dem die gemeinsame Bewirtschaftung im Vordergrund steht“, sagt Hintsteiner. Aus diesem Grund sollen auf dem Areal nicht nur Gartenparzellen geschaffen werden, sondern auch Gemeinschaftsflächen. So wird eine Gartenhütte mit Wasseranschluss und einer Aussichtsplattform mit Blick auf die Stadt Waidhofen errichtet.

Großer Andrang

Ähnlich wie beim Gemeinschaftsgarten auf der Zell herrscht auch am Krautberg großer Andrang. „Mittlerweile gibt es auf fast alle Parzellen bereits Vormerkungen“, freut sich Hintsteiner. „Wir hätten nie erwartet, dass das Projekt einen solch großen Anklang findet. Es gibt sogar einen Hobbygärtner, der auf der Zell wohnt, im dortigen Garten aber keinen Platz mehr ergattern konnte und der jetzt seinen Garten am Krautberg hat.“

Da der Andrang für die Gartenparzellen so groß ist, überlegt man bereits, das Areal zu erweitern. „Die Möglichkeit dafür wäre jedenfalls gegeben“, sagt Hintsteiner.