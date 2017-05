Der Businessplan-Wettbewerb „next generation“, der von Bank Austria und dem Bundesministerium für Bildung veranstaltet wird, richtet sich an Schüler der Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und will das unternehmerische Denken und Handeln der Jugendlichen fördern.

In diesem Jahr konnten Thomas Übellacker (HAK Waidhofen) und Clemens Großsteiner (IT-HTL Ybbs) mit ihrem Projekt „Nerve – Lessons on Demand“ in der Kategorie „Beste Geschäftsidee“ die Jury überzeugen und wurden beim Festival der Ideen in Wien mit dem Sieg ausgezeichnet. Die Schüler entwickelten unter der Betreuung durch die Pädagogen Jürgen Hörndler und Manfred Schörghuber eine Idee für eine Lernplattform. Auf dieser werden Unterrichtsstunden übersichtlich dargestellt und die Lehrer können die Plattform mit Lernmaterialien bestücken. Der Unterricht wird aufgezeichnet und ebenfalls bereitgestellt.

Ziel ist es, Schülern, die Unterrichtseinheiten versäumt haben, die Möglichkeit zu bieten, diese einfach im Nachhinein „on demand“ anzusehen. So sollen individuelles Lernen außerhalb des Schulgebäudes gefördert und Nachhilfestunden überflüssig gemacht werden. Das Team aus Waidhofen und Ybbs hat beim Finale in Imst die Chance auf den Bundessieg.