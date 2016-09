Begeistert vom Waidhofner Radbrunch, der heuer am 10. September zum ersten Mal über die Bühne ging, zeigt sich SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker und fordert: Waidhofen müsse seine Möglichkeiten rund ums Radfahren weiter ausbauen. So wünscht sich der Vize innerstädtische Ladestationen für E-Bikes. „Die Radreisenden werden immer mehr. Eine Ladestation für E-Bikes in der Stadt wäre eine große Chance für den Tourismus.“

An Markttagen platzt der Radständer vor der Volksbank aus allen Nähten. Nun wird er vergrößert. | NOEN, privat

Handlungsbedarf sieht Reifecker beim Radabstellplatz vor der Volksbank am Oberen Stadtplatz. Kommendes Jahr müsse dieser zumindest von Mai bis Oktober bedeutend vergrößert werden, fordert er. „Ich will Leben und Menschen in die Stadt bringen. Da ist ein vergrößertes Angebot an Radabstellflächen und auch überdachten Radständern unabdingbar.“

Verdoppelung des Radständers

Unterstützung bekommt er dabei von der Radlobby Waidhofen. Die Interessensvertretung der Radfahrer fordert zumindest eine Verdoppelung dieses stark frequentierten Radständers, der vor allem an den Markttagen aus allen Nähten platzt. Dieses Angebot müsse aber ganzjährig verfügbar sein, schließlich solle man das Radfahren auch im Winter fördern.

Die Verlängerung dieses Radständers sei bereits bestellt, berichtet WVP-Stadtrat Franz Sommer. Zum bestehenden Radständer komme nun noch eine drei Meter lange Verlängerung dazu. Ob diese dann ganzjährig stehen bleibe, hänge aber von der Frequentierung im Winter ab. Eine weitere Verlängerung sei für den Radständer vor der Zeller Kirche bestellt worden, so Sommer.

SPÖ für alternative Anbindung an Radachse

Eine weitere Radverkehrsmaßnahme wurde vergangene Woche im Stadtsenat von WVP und UWG beschlossen. Die Auffahrt hinter der Sporthalle in die Allee soll um 7.500 Euro noch heuer neu gestaltet werden. Die SPÖ stimmte dagegen, da es sich dabei lediglich um ein Provisorium handle, steht doch ein Neubau der Sporthalle am Platz des derzeitigen Kunstrasens im Raum.

Die SPÖ spricht sich dafür aus, die Radanbindung an die Allee stattdessen nördlich des Fußballstadions bis in die Hötzendorfstraße verlaufen zu lassen, um so das Therapiezentrum Buchenberg besser an die Waidhofner Radachse anzuschließen. Eine Förderzusage über 45.000 Euro dafür habe man bereits. „Wir bevorzugen die geradlinige Verbindung in den Vogelsang“, so SPÖ-Verkehrsstadtrat Alfred Beyer.

WVP-Stadtrat Franz Sommer verteidigt die Maßnahme. „Da wir die Pläne für die Neuerrichtung der Sporthalle noch nicht kennen, macht es Sinn, hier mit einer endgültigen Lösung noch zu warten.“ Durch das nun beschlossene Provisorium werde die Auffahrt für die Radfahrer in die Allee breiter und schräger gemacht.