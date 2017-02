Für eine Riesenüberraschung sorgte das Team SAP-Holly der NMS Hollenstein beim Bundesfinale der „First Lego League“ am 3. Februar in St. Pölten. Das Team erreichte in der Gesamtwertung von insgesamt 15 Teilnehmern aus ganz Österreich den hervorragenden dritten Platz und qualifizierte sich somit als erste niederösterreichische Mannschaft in der Geschichte der „First Lego League“ für das „Finale Zentraleuropa“.

Dieses wird mit Teilnehmern aus insgesamt sieben Nationen am 3. und 4. März an der Technischen Hochschule in Regensburg stattfinden.

So wie schon beim Landesentscheid mussten die Schüler auch beim österreichweiten Finale in den Kategorien „Robot Games“, „Robot Design“, „Forschungspräsentation“ und „Teamwork“ ihr Können unter Beweis stellen.

Forschungsaufgabe: Bewusstsein schaffen

In der Kategorie „Robot Design“ überzeugten die Teammitglieder die Jury mit ihrem selbst entworfenen Roboter, den dazugehörigen Werkzeugaufbauten und den angewandten Programmierschritten und belegten den ersten Platz. Bei den „Robot Games“, der Forschungspräsentation und beim Teambewerb konnte sich SAP-Holly, unter lautstarken Anfeuerungsrufen ihrer mitgereisten Fans aus der 4. Klasse der NMS Hollenstein, auch im vorderen Bereich der Wertung wiederfinden.

Die Forschungsaufgabe des Bewerbs lautete diesmal „Animal Allies – Tierische Verbündete“. Das Team der NMS Hollenstein überlegte sich dabei einen Weg, wie das Bewusstsein in den Menschen geweckt werden kann, dass jedes Stück Fleisch zuvor ein Lebewesen war.