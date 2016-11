Am Donnerstag, 10. November, und am Donnerstag, 15. Dezember, lädt die Radlobby Waidhofen zwischen 17 und 19 Uhr alle Alltagsradfahrer zu einem Gratis-Workshop ins ASKÖ-Haus.

Dabei wird gezeigt, wie man kleinere Reparaturen am Rad leicht selbst durchführen kann. Neben Patschen picken, Bremsen nachstellen oder der richtigen Kettenpflege werden auch Tipps gegeben, wie man sein Fahrrad am besten fit für den Winter macht. So gibt es vor Ort Infos über Spikereifen und gute Beleuchtung. Mit den beiden Workshops möchte man ganz gezielt auch Flüchtlinge ansprechen. Diese wurden über das Café Miteinander eingeladen.