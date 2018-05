„Wir sind da, um zu helfen. Aus Liebe zum Menschen.“ – So lautet der Leitgedanke des Roten Kreuzes. Eine, die dieses Motto mit Leib und Seele lebt, ist die Opponitzerin Franziska Wachutka. Die 67-Jährige ist bereits seit 1990 beim Roten Kreuz tätig und hat schon unzählige Stunden ehrenamtlich geleistet.

„Eine ehemalige Arbeitskollegin hat mich zum Roten Kreuz gebracht. Sie hat gemeint, dass das etwas für mich wäre“, erzählt Wachutka. Und ihre Arbeitskollegin hat recht behalten: Nach beinahe 30 Jahren beim Roten Kreuz geht Franziska Wachutka ihrer Arbeit noch immer mit viel Leidenschaft und Liebe nach.

Über 20 Jahre lang Notfallsanitäterin

Jeden Dienstag ist „Dienst-Tag“ bei der Opponitzerin. Über 20 Jahre lang fuhr Wachutka als Notfallsanitäterin den Rotkreuzwagen, seit fünf bis sechs Jahren führt sie nun Behelfskrankentransporte durch. „Wir fahren Leute zur Dialyse, auf Kur, zur Bestrahlung – und oft führen uns unsere Wege bis nach Wien oder Linz“, berichtet Wachutka. „In den Jahren, seit ich diese Transporte durchführe, habe ich schon viele tolle Leute kennengelernt und auch schon einige treue ‚Stammkunden‘ gewonnen. Diese fragen extra nach, wann ich Dienst habe. Das freut mich dann schon sehr“, sagt die 67-Jährige.

Doch nicht nur Krankentransporte stehen auf der umfangreichen Tätigkeitenliste der Rotkreuzmitarbeiterin. Seit einigen Jahren hilft Franziska Wachutka auch tatkräftig bei der Team-Österreich-Tafel mit. „Für die Team-Österreich-Tafel sammeln wir jeden Samstag nicht verkaufte Lebensmittel in den Supermärkten, die dann in der Rotkreuzstelle in Kematen kostenlos an Bedürftige ausgegeben werden“, erzählt Wachutka. Der Andrang sei hier sehr groß, man kann allein in Kematen jeden Samstag rund 50 bis 70 Abnehmer zählen.

„Die Tätigkeit ist sehr bereichernd“

Auch der monatliche Seniorentreff in Waidhofen kann auf Franziska Wachutkas tatkräftige Mithilfe zählen. Sie holt Personen, denen es selbst nicht möglich ist, zum Treffpunkt zu kommen, mit dem Auto ab und organisiert mit anderen Rotkreuzmitarbeitern dieses gemütliche Beisammensein für die ältere Generation, das häufig durch Vorträge und Bastelrunden bereichert wird.

Zusätzlich legt Franziska Wachutka auch für die Initiative „Zuhause Essen“ unzählige Kilometer zurück. Alle drei Wochen beliefert sie Klienten im ganzen westlichen Mostviertel mit von diesen bestellten Mahlzeiten. Außerdem organisierte Wachutka noch jahrelang eine Turngruppe für Opponitzer Senioren, die sich wöchentlich im Turnsaal der Volksschule trafen.

„Die Tätigkeit beim Roten Kreuz ist eine unglaublich bereichernde. Ich kann sie jedem – auch älteren Leuten – nur weiterempfehlen. Man lernt dabei fürs Leben“, sagt Wachutka. „Ich gebe dem Roten Kreuz immer wieder den Tipp, sie sollen Leute im mittleren Alter anwerben – diese bleiben länger“, sagt sie. Franziska Wachutka selbst hat mit 39 Jahren als Sanitäterin angefangen.

Natürlich habe die 67-Jährige beim Roten Kreuz auch bereits weniger Erfreuliches erlebt. „Es gibt einfach Ereignisse, die einem ewig in Erinnerung bleiben, und wo man sich schon fragt, wie es so etwas heute noch gibt“, erzählt Wachutka. „Aber dennoch überwiegen eindeutig die positiven Erlebnisse.“