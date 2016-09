Konradsheimer Schuhplattler holten Heimsieg beim Wertungsplatteln. Platz zwei ging an Hollensteiner Gamsstoaplattler.

Die Konradsheimer Schuhplattler luden am Samstag gemeinsam mit der Volkskultur NÖ Schuhplattler Gruppen aus Nah und Fern zum Wertungsplatteln. Bei bester Stimmung maßen sich die Gruppen in Exaktheit, Auftreten, Choreographie und Agogik (Tempo und Rhythmuspräzision) in zwei Wertungsdurchgängen. Dabei hatte es die strenge Jury mit Katharina Ganzberger, Reinhard Müllner, Josef Lichtenberger und Walter Brunnbauer nicht leicht, denn das Niveau der heimischen Plattler ist beachtlich.

Zuletzt hatten aber die Gastgeber aus Waidhofen in der Punktewertung die Nase doch vorn und gewannen vor den Hollensteiner Gamsstoaplattlern, den Trefflingtaler Plattlern aus Seitenstetten und der Schuhplattlergruppe Edelweiß aus Göstling den Bewerb.

Der Obmann der Konradsheimer Schuhplattlergruppe Daniel Lueger zeigte sich zufrieden: „Es war ein spannender Bewerb, und es herrschte den ganzen Abend über beste Stimmung. Im kommenden Jahr wird das Wertungsplatteln in Seitenstetten ausgetragen und von den Trefflingtaler Plattlern organisiert. Für die musikalische Umrahmung sorgten „Die jungen Waidhofner Buam mit Sandra“, sodass der Abend als kurzweilige Unterhaltung mit reichem Programm gelang.

Das Ergebnis

1. Platz: Schuhplattlergruppe Konradsheim

2. Platz: Hollensteiner Gamsstoaplattler

3. Platz: Trefflingtaler Plattler Seitenstetten

4. Platz: Schuhplattlergruppe Edelweiß Göstling

Jury: Katharina Ganzberger, Reinhard Müllner, Josef Lichtenberger, Walter Brunnbauer