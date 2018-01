Zu einer Tierrettung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Sonntagberg und Rosenau am Mittwoch der Vorwoche gegen 8.15 Uhr alarmiert. Im Laufstall eines landwirtschaftlichen Betriebs in Sonntagberg war ein Teil des Betonbodens mit drei Kühen darauf plötzlich eingebrochen.

„Die Tiere waren anfangs schon nervös“

Dicht aneinander gedrängt blieben die Tiere in dem darunter liegenden Graben hilflos stecken. Sich aus eigener Kraft aus ihrer misslichen Lage zu befreien, gelang ihnen nicht. Aufgrund der engen Platzverhältnisse in dem Laufstall mussten die zur Hilfe gerufenen Einsatzkräfte auf einen Forstkran zurückgreifen. So konnten die drei Rinder schließlich aus der Grube gezogen werden.

„Die Tiere waren anfangs schon nervös“, berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sonntagberg, Markus Egger. „Das legte sich aber nach und nach und sie ließen die Rettungsaktion gut über sich ergehen.“

Bei dem Einsturz wurde zum Glück keines der Tiere verletzt. „In der Zwischenzeit geht es allen drei Kühen wieder sehr gut. Eines der Tiere, das bei dem Einsturz schon hochträchtig war, hat mittlerweile ein gesundes Kalb zur Welt gebracht.“