Am Sonntag wurde die heilige Messe in der Basilika im ZDF und ORF übertragen.

Am vergangenen Sonntag fand in der Basilika am Sonntagberg eine Fernsehmesse mit Konzert, die vom ORF sowie dem ZDF übertragen wurde, statt. Der Gottesdienst wurde von Abt Petrus Pilsinger und Pater Franz Hörmann zelebriert, die Predigt stand unter dem Leitgedanken „Was ein Wort alles bewirken kann“.

Die Messe wurde vom Organisten Walter Zambal und dem Ensemble uni-sono mit Werken von Tallis, Gjeilo und Sengschmid musikalisch umrahmt.

Rund 750.000 Zuseher wohnten der Messe in der Basilika oder vor den Fernsehbildschirmen bei. Die Videoaufnahme ist unter www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste einsehbar.