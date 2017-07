Als einer der letzten Bewerbe seiner Art erfreut sich der Nassbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Doppel am Sonntagberg immer größerer Beliebtheit. Am vergangenen Samstag sicherten sich die Florianijünger der Feuerwehr Ertl den Sieg in der Gästeklasse. Aus dem Abschnitt Waidhofen Land waren die Silberhelme von Hiesbach vorne. Den zweiten und dritten Platz fuhren die Bewerbsgruppen aus Doppel ein. In der Gästeklasse überzeugte die FF Leiben.

Erfreut war man in Doppel über den Besuch von Landesbranddirektor Dietmar Farafellner, Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber und Abschnittskommandant Werner Piesslinger. Großes Lob zollten alle Bewerbsgruppen dem Bewertungsteam rund um Hauptjuror Karl Radinger:

„Es war eine genaue und gerechte Beurteilung. Jeder hatte die gleiche Chance zu gewinnen.“ Die weiteren Juroren waren Wolfgang Bauer, Franz Kroneisl und Karl Hiesleitner. Aber auch für das Organisationsteam rund um Kommandant Alfred Spreitzer fanden die Teilnehmer nur anerkennende Worte: „Es hat wieder einmal alles bestens funktioniert.“