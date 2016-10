Im Zuge des Festivals Klangraum im Herbst werden am Samstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, Karla Schröter (Barockoboe) und Willi Kronenberg (Orgel) in der Basilika am Sonntagberg zu hören sein.

Die beiden Alte-Musik-Profis der Historischen Aufführungspraxis delektieren sich an der reichen Vielfalt des „Empfindsamen Stils“ – an Musik, die ein spätbarocker, frühklassischer Vorbote der Romantik ist, eine musikalische Revolution auf leisen Sohlen.

Es erklingen Meisterwerke von Johann Sebastian Bach, Johann Wilhelm Hertel und Gottfried August Homilius auf historischen Instrumenten aus der Oboenfamilie, begleitet von den Klängen der barocken Orgel in der Basilika.

Ab 18.45 Uhr führt Karla Schröter in das Programm ein. Der Eintritt ist frei.