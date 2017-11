Mit ihrem neuen Song „Diesmal nicht“, der am 19. Oktober veröffentlicht wurde, kämpft die Sonntagberger Schlagersängerin gegen Gewalt an Frauen. „Ich habe keine Ahnung, wie meine Fans dieses doch sehr heftige Thema aufnehmen werden. Das Thema ist mir aber sehr wichtig, deshalb gehe ich das Risiko gerne ein“, sagte Leona Anderson damals gegenüber der NÖN.

Das Risiko scheint es wert gewesen zu sein: „Diesmal nicht“ hält sich seit mehr als drei Wochen in den Top fünf der iTunes-Schlagerverkaufscharts und ist auch unter den Top 40 der Bestseller auf Amazon. In den allgemeinen Charts ist die Ballade auf Platz 46. Auch in den Sozialen Medien und auf YouTube (115.000 Klicks in drei Wochen) hat der Song eine enorme Reichweite erlangt, schreibt die Schlagersängerin in einer Presseaussendung.

Die Sonntagbergerin wird ihren Erfolgssong nun auch im ORF vorstellen. Sie wurde in die „Brieflos Show“ eingeladen, wo sie die Single präsentieren wird. Ausgestrahlt wird die Sendung am Sonntag, 3. Dezember, um 17.55 Uhr auf ORF2.