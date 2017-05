Angeführt von der Werksmusik Böhlerwerk führte der traditionelle Maiaufmarsch der SPÖ Sonntagberg heuer wieder von Böhlerwerk nach Rosenau, wo dann in der Festhalle heuer zum bereits dritten Mal der Festakt über die Bühne ging.

Am Anfang dieser Traditionsveranstaltung stand wieder die Motorradsegnung durch Pater Gerhard Ellinger. Es folgten Ansprachen von SPÖ-Gemeinderätin Ulrike Neubauer, von SPÖ-Ortsparteichef Gemeinderat Helmut Novak und SPÖ-Landesrat Maurice Androsch. In ihren Ansprachen gingen Novak und Neubauer auf die aktuelle Situation in der Marktgemeinde ein.

Novak betonte, dass man seitens der SPÖ in Zukunft wieder den Bürgermeister in Sonntagberg stellen wolle. Dem Land Niederösterreich warf er vor, der damals hoch verschuldeten Marktgemeinde unter SPÖ-Bürgermeister Johann Eblinger nicht geholfen zu haben. Erst als die ÖVP dann den Bürgermeister gestellt habe, habe es die erforderlichen Geldmittel des Landes gegeben, so Novak.

Landesrat Androsch sagte in seiner Ansprache, dass die SPÖ Niederösterreich mit dem neuen Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl die absolute Mehrheit der ÖVP im Lande brechen werde. Mit einem zünftigen Frühschoppen fand die Veranstaltung ihren Ausklang.