Kammerorchester und Cantores Dei begeisterten in der Basilika Sonntagberg und in der Stiftskirche Seitenstetten mit Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“. Am Bild: Dirigent Wolfgang Sobotka, Bass Günther Groissböck, Tenor Michael Nowak, Chorleiterin Anita Auer und Sopranistin Simone Vierlinger (v.l.).

| NOEN, Leo Lugmayr