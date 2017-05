Max Rieger ist Sänger und Gitarrist der Band Die Nerven, einer der aktuell wohl spannendsten Bands Deutschlands. Unvergessen ist ihr Auftritt am Seewiesenfest 2015 in Kleinreifling. Seit 2013 betreibt Rieger sein Nebenprojekt All Diese Gewalt. Am kommenden Samstag wird dieses auf Einladung des Vereins Frikulum im Bertholdsaal Weyer zu Gast sein – mit dabei die neue Platte „Welt in Klammern“.

All Diese Gewalt bewegt sich entlang der musikalischen Linien, die man schon von Die Nerven kennt. Doch sind die schroffen Klänge und die splittrigen Abstraktionen des Postpunk in weiche, fließende Formen geflochten. Nicht der Break, der überraschende Wechsel, ist hier das Leitmotiv der Dramaturgie, sondern der unmerkliche organische Wandel.

Davor wird Clemens Denk mit seiner Band im Bertholdsaal auftreten. Ebenfalls am Seewiesenfest 2015 zu Gast, hat sich Denk schon dort als einer der derzeit interessantesten Repräsentanten des „Sounds of Aus-tria“ vorgestellt – damals unterstützt von Die Nerven.