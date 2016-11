Der Musikverein St. Georgen/Reith hatte zum diesjährigen Herbstkonzert geladen. Zum Saisonende gaben die 57 Musiker noch einmal ihr Können zum Besten. Kapellmeister Siegfried Rabl leitete das Konzert. Martin Dorfmayr führte durchs Programm. Konzertant und flott ging es dann durch den Abend. Historische Werke wie der Florentiner Marsch oder „Dedication to Victory“ wurden ebenso gespielt wie Gegenwartsstücke.

Das Buffet-Team wartete in der Pause mit köstlichen Erfrischungen und Brötchen auf. Auch Bürgermeister Helmut Schagerl besuchte das Herbstkonzert. Der Landtagsabgeordnete betonte den hohen Stellenwert, den die Blasmusik in St. Georgen/Reith einnehme. Zum Abschluss stellten sich die Musiker bei Kollegin Irene Aigner als Gratulanten ein. Die Klarinettistin feierte am Samstag ihren Geburtstag.