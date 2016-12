Acht Mitglieder umfasst der Kontrollausschuss der Stadt Waidhofen. Seine Aufgabe ist es, die wirtschaftliche Gebarung der Stadt zu überprüfen. Dabei werden die Magistratsbereiche sowie die Beschlüsse im Stadtsenat und im Gemeinderat auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit kontrolliert.

Seine Überprüfungen darf der Kontrollausschussobmann nur in den dafür vorgesehenen Sitzungen durchführen. Beschließen kann er freilich nichts, aber er kann Empfehlungen abgeben.

Bürgermeister und Stadträte dürfen laut NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz (STROG) keine Mitglieder des Kontrollausschusses sein. Auch darf der Ausschussvorsitzende nicht der Bürgermeisterpartei angehören.

„Mir war es wichtig, die Politik aus dem Kontrollausschuss draußen zu lassen und sachliche Arbeit zu leisten.“

Michael Elsner, UWG

Seit der letzten Gemeinderatswahl im März 2012 hat UWG-Mandatar Michael Elsner die Funktion des Kontrollausschussobmanns inne. Davor wurde sie von Grün-Mandatar Erich Abfalter bekleidet. Vor Ablauf der Legislaturperiode zog Elsner am Freitag nun gemeinsam mit Bürgermeister Werner Krammer (WVP) und Magistratsdirektor Christian Schneider Bilanz über die Arbeit des Kontrollausschusses in den letzten fünf Jahren.

In dieser Zeit wurden in 50 Sitzungen 32 Prüfungen durchgeführt, dabei rund 400 Seiten an Kontrollausschussberichten erstellt und 109 Empfehlungen abgegeben. Vieles davon wurde bereits umgesetzt, anderes befindet sich gerade in Umsetzung.

Zahlreiche Adaptierungen

„Mir war es wichtig, die Politik aus dem Kontrollausschuss draußen zu lassen und sachliche Arbeit zu leisten“, sagt Elsner. „Zu Beginn meiner Tätigkeit bestand große Skepsis durch die Magistratsabteilungen und politischen Mitstreiter. Das von mir abverlangte Prüfvolumen und die zugehörige Dokumentation waren weit über der Norm. Es wurde aber rasch erkannt, dass hier ein wertvoller Output erarbeitet wird.“

So mündeten die Empfehlungen des Kontrollausschusses in zahlreichen Adaptierungen. Die beiden Prüfungen der Waidhofner Feuerwehren führten zu allgemeingültigen Förderrichtlinien für das Feuerwehrwesen, einheitliche Standards schuf man auch bei den Saalmieten der Stadt. Weiters führten die Kontrollausschuss-Empfehlungen zur Einführung eines neuen Kassasystems im Tourismusbüro und zur Anschaffung einer Gasturbine für die Kläranlage.

Schwierig sei die Prüfung des Natur- und Erlebnisparks Buchenberg gewesen, hält Elsner fest. Durch die auf die Prüfung folgende Neuaufstellung habe man es hier aber geschafft, das Haftungsrisiko für die Gemeinde um ein Vielfaches zu minimieren.

"Viele wertvolle Anregungen"

Der Kontrollausschussbericht sei die Voraussetzung für eine Lösung beim Natur- und Erlebnispark Buchenberg gewesen, meint auch Bürgermeister Werner Krammer. Unklare Arbeits- und Rechnungsabgrenzungen zwischen Gemeinde, Gesellschaft und Verein habe man aber letztendlich lösen können. Nun sei der Natur- und Erlebnispark wirtschaftlich aber wieder gut für die Zukunft aufgestellt, das bescheinige auch die aktuelle Bilanzprüfung.

„Durch die Arbeit des Kontrollausschusses unter Obmann Michael Elsner haben wir viele wertvolle Anregungen bekommen, wie sich die finanzielle Kraft der Stadt verbessern lässt“, streut der Stadtchef Rosen. „Das kann durchaus schmerzhaft sein. Aber auch unangenehme Punkte konnten schlussendlich zufriedenstellend gelöst werden. Die Prüfungen des Waidhofner Kontrollausschusses gehen in die Tiefe und haben ein hohes Niveau.“

Kritik kommt von SPÖ

Dem pflichtet Magistratsdirektor Christian Schneider bei: „Aus meiner Erfahrung im NÖ Gemeindebund weiß ich, dass eine so intensive Prüftätigkeit im Vergleich zu anderen Gemeinden einmalig ist.“ Der Kontrollausschuss sei eine Bereicherung für die Verwaltung.

Kritik kommt indes von der SPÖ. „Im Kontrollausschuss wurde gemeinsam zweifellos gute Arbeit geleistet“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reifecker. „In Wirklichkeit wurden aber nur Kleinigkeiten umgesetzt.“ SPÖ-Gemeinderat Erich Leonhartsberger pflichtet bei: „Trotz Umsetzung mancher Empfehlungen vermisse ich die politischen Konsequenzen.“

Wie wichtig der Stellenwert des Kontrollausschusses in der Waidhofner Gemeindepolitik jedenfalls ist, beweist das Bemühen aller politischen Fraktionen in der Vergangenheit, die Sitzungen des Kontrollausschusses auch für Kleinparteien zu öffnen. Eine gemeinsame Petition aller Fraktionen im Jahr 2014 an die NÖ Statutarstädtekonferenz brachte letztendlich den Erfolg. Die Waidhofner Initiative bewirkte, dass im STROG verankert wurde, dass auch Mitglieder von Kleinstparteien an Sitzungen des Kontrollausschusses teilnehmen dürfen.