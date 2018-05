Die Stadt Waidhofen wird das Land Niederösterreich beim 15. Europäischen Dorferneuerungspreis vertreten. Die Statutarstadt qualifizierte sich dafür, indem sie beim heurigen Projektwettbewerb der NÖ Dorf- und Stadterneuerung mit ihrem Stadterneuerungskonzept punkten und den Hauptpreis in der Kategorie Ganzheitlichkeit abstauben konnte.

Motto: "Weiter denken"

Der Europäische Dorferneuerungspreis, der heuer unter dem Motto ‚weiter denken‘ steht, wird seit dem Jahr 1990 alle zwei Jahre vergeben. Die Preisverleihung findet im September in Fließ in Tirol statt. 23 Dörfer aus neun verschiedenen Staaten nehmen daran teil. Der mehrstufige Bewertungsvorgang für den Wettbewerb, den eine international und interdisziplinär besetzte Jury durchführt, hat bereits Mitte April im Rahmen eines Meetings in München begonnen.

In den Monaten Mai und Juni folgen nun Vor-Ort-Besichtigungen der Wettbewerbsteilnehmer. Auch die Stadt Waidhofen wird dabei unter die Lupe genommen. Die Entscheidung fällt dann Ende Juni. Den erfolgreichsten Teilnehmern winkt ein Eintrag auf einer Online-Roadmap der besten Dorf- und Gemeindeentwicklungsprojekte Europas.

In der Vorwoche wurde die Teilnahme Waidhofens beim Europäischen Dorferneuerungspreis im Landhaus St. Pölten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dem Vorsitzenden der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung, Altlandeshauptmann Erwin Pröll, und Bürgermeister Werner Krammer bekannt gegeben. Der Sieger der Kategorie „Ganzheitlichkeit“ sei „ein Aushängeschild in Sachen Dorferneuerung“, streute die Landeshauptfrau der Stadt Waidhofen Rosen. „Insgesamt machen 23 Regionen beim Bewerb der europäischen Dorferneuerer mit, das sind also wirklich die Besten der Besten.“

Auch Altlandeshauptmann Pröll ist vom Potenzial der Ybbstalmetropole überzeugt. Entscheidend bei der Dorferneuerung sind für ihn Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit und Eigeninitiative. „Es ist wichtig, selber das Heft in die Hand zu nehmen“, sagte Pröll. „Wir müssen weg vom Versorgungsdenken.“

Bürgerbeteiligung wird großgeschrieben

Für Waidhofens Stadtchef Werner Krammer ist die Teilnahme beim Europäischen Dorferneuerungspreis eine große Auszeichnung. „Ich freue mich, dass Waidhofen das Land NÖ bei dieser ,Champions League‘ vertreten darf“, sagte er. „Es ist aber auch ein Ansporn, genau in diese Richtung weiterzumachen.“

Vor drei Jahren entwickelte die Stadt unter dem Titel „Waidhofen 2015+“ ein Leitbild, wobei Personen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft fünf Themenfelder ausarbeiteten. Diese beschäftigten sich mit der Entwicklung der Innenstadt, der Zell, der Achse Citybahn, dem Miteinander und der Kommunikation sowie der Mobilität. Im Zuge einer Befragung wurden Wünsche und Ideen der Bürger dazu eruiert.

Überhaupt werde Bürgerbeteiligung in Waidhofen großgeschrieben, heißt es aus dem Magistrat mit Verweis auf den Rathausumbau zum „Offenen Rathaus“ sowie die Möglichkeiten zur Mitbestimmung auf digitalem Wege via Stadthomepage, Facebookseite oder Mach-Mit-App. „Jeder ist eingeladen, zu jeder Zeit, sich und seine Ideen einzubringen“, sagt der Bürgermeister.