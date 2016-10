Seit mittlerweile über zwei Jahren sind zwei Opponitzer Familien schon Opfer eines hartnäckigen Stalkers. In regelmäßiger Folge gehen in ihren E-Mail-Postfächern obszöne Beschimpfungen, Androhungen grausamster Folterszenarien aber auch handfeste Morddrohungen gegen einzelne Familienmitglieder ein.

Die Polizei ermittelt. Einen Höhepunkt erreichte die Drohmailflut zu Weihnachten des Vorjahres, als sich die Mails kurzzeitig weiter im Ort ausbreiteten – sogar die Gemeinde Opponitz war betroffen. Die NÖN berichtete.

Keine konkreten Beweise

Der Verfasser der Mails wurde in der Nachbarschaft vermutet, da in den E-Mail-Nachrichten stets Dinge und Details angesprochen werden, die nur jemandem bekannt sein können, der sich vor Ort befindet.

Anfang des Jahres teilte die Staatsanwaltschaft St. Pölten auf Nachfrage der NÖN noch mit, dass in der Sache gegen zwei Personen ermittelt werde. Danach gab es mit Verweis auf die laufenden polizeilichen Ermittlungen keine Auskünfte mehr gegenüber der Presse. Auch zuletzt hieß es seitens der Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Wie die NÖN nun in Erfahrung bringen konnte, wurde das Ermittlungsverfahren gegen eine der beiden Personen mittlerweile jedoch eingestellt, da keine konkreten Beweise gefunden werden konnten.

Drohungen gegen Kinder zu Schulbeginn

Die Drohmails an die beiden Familien gehen indes unvermindert weiter – mal treffen mehr Mails ein, mal weniger. Im August dieses Jahres verstärkte sich die E-Mail-Flut wieder. Sie gipfelte zu Schulanfang in einer handfesten Drohung gegen die Kinder der beiden Familien. Die Betroffenen sind verständlicherweise mit den Nerven am Ende. Sie wünschen sich eine lückenlose Aufklärung des Falls.

Gerüchte kursieren im Ort

Dass mittlerweile auch zahlreiche Gerüchte über mögliche Täter im Ort kursieren, da der Verdächtigenkreis sehr eingeschränkt ist, belastet die Stalkingopfer zusätzlich. „Bis jetzt gibt es keine Beweise gegen irgendjemanden“, stellt eine der beiden betroffenen Mütter gegenüber der NÖN klar. „Ich kann die Leute nur bitten, sich mit ihren Verdächtigungen zurückzuhalten.“