Die Arbeiten an der Landstraße L 6192 in den Lueggraben sind nun abgeschlossen. Auf einer Länge von rund einem Kilometer wurde die Straße von der Bahnübersetzung beim Gasthaus Kerschbaumer weg von Juli an ausgebaut. Das Teilstück entsprach aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite, der Fahrbahnschäden und der altersbedingt vorhandenen Unebenheiten und Setzungen nicht mehr den heutigen Verkehrsstandards.

Unter Nutzung des vorhandenen Korridors wurde die Straße in den vergangenen Monaten neu trassiert, womit die Sichtweiten in den Kurven und Kuppen verbessert werden konnten. Weiters wurde diverse Setzungen und Verdrückungen ausgeglichen.

Die gesamte Straßenkonstruktion und die Straßenentwässerungseinrichtungen wurden im Zuge des Ausbaues ebenso komplett erneuert und die Fahrbahn entsprechend den heutigen Verkehrsstandards mit 5,5 Meter Breite ausgeführt.

Die Bauarbeiten wurden durch die Straßenbauabteilung Amstetten ausgeschrieben und von der Firma Hinterholzer aus Aschbach (Erdbau) und der Firma Granit Bau GmbH aus Enns (Asphaltarbeiten) ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.