Die Sportmittelschule (SMS) Waidhofen/Ybbs-Zell lud am Freitag, 17. November, zum Tag der offenen Tür. Bereits am Vormittag bestand die Möglichkeit, am Unterricht als Gast teilzunehmen. Am Nachmittag konnte in die Unterrichtsarbeit am Sportschwerpunkt Einblick gewonnen werden.

Lugmayr

In den Sportklassen werden wöchentlich sieben bis acht Sportstunden unterrichtet. Neben Leichtathletik, Geräteturnen und Volleyball stehen Schwimmen, Tennis und Koordinationstraining sowie viele Spiele mit und ohne Ball am Programm. Darüber hinaus werden verschiedene Unverbindliche Übungen wie etwa Trendsportarten, Klettern,

Lugmayr

Mountainbiken und Wintersport sowie Tischtennis und Fußball angeboten.