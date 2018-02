2018 feiert die Theatergruppe Gaflenz ihr 40-jähriges Bestehen mit gleich zwei Theaterstücken. Gleich im März beginnt man mit einem nachdenklich stimmenden, kritischen Stück mit dem Titel „Amanita“.

Das dramatische Stück von Ingo Sax erlebt in Gaflenz unter der Regie von Johann Buder jun. seine Österreich-Premiere. Um die Thematik besser verstehen zu können, sprachen die vier Darsteller und der Regisseur im Psychiatrischen Therapiezentrum Ybbs mit einem Psychotherapeuten und drei von Gewalt und Missbrauch betroffenen Frauen.

Mit dem Plädoyer „Hinschauen, nicht wegschauen“ behandelt das Stück die schwere Thematik des Missbrauchs und dessen Folgen. Romana Langsenlehner wird in die Rolle der Amanita schlüpfen, die nach dem Tod ihres Vaters nicht mehr spricht und allein in einer Welt bleibt, in die nicht einmal ihre Psychologin (Manuela Berchthold) und ihre Mutter (Maria Riegler) Einlass finden. Nur ein Zivildiener (Christian Almberger) erkennt das tragische Geheimnis der Kranken, die versucht, sich aus diesem durch Erzählungen zu befreien.