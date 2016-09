Kössl

Nahezu sieben Meter ist die Ybbs beim Senkersteg in Waidhofen tief. Am Samstag war diese Stelle Schauplatz der Landestauchübung der NÖ Wasserrettung. Für die Einsatzkräfte galt es, drei Personen aus dem kalten Wasser zu bergen und ein in die Ybbs gestürztes „Auto“, das durch Betonringe simuliert wurde, mittels Hebeballons zu bergen. Zahlreiche Besucher ließen sich das nicht entgehen und verfolgten die Übung vom Senkersteg aus.