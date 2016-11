Zu einem tragischen Unfall kam es in den frühen Sonntagmorgenstunden beim Rothschildschloss in Waidhofen. Beim Versuch, über das rund 1,2 Meter hohe, schmiedeeiserne Tor am Ende der Verbindungsbrücke zwischen dem Hof des Rothschildschlosses und der Wiener Straße über den Schwarzbach zu klettern, stürzte ein 23-jähriger Mann gegen 4 Uhr rücklings zirka sieben Meter auf eine geschotterte Zufahrt zur Schwarzen Kuchl hinab.

Martin Steinbach

Ein Mitarbeiter einer Veranstaltung im Rothschildschloss, der gerade mit Aufräumarbeiten beschäftigt war, nahm den Unfall wahr und verständigte sofort die Einsatzkräfte. Diese waren umgehend vor Ort. Der junge Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Amstetten gebracht.