Ein schwerer Unfall mit einem Hoftraktor ereignete sich am Dienstag Nachmittag kurz vor 15 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Gstadt. Ein Landwirt war beim Abkippen mit seinem Gefährt umgestürzt und in Folge etwa 15 Meter ein steiles Waldstück hinuntergefallen.

Sofort wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, Bergrettung und der Rettungshubschrauber Christophorus 15 alarmiert.

Zum Glück wurde der Lenker bei dem Unfall nicht aus dem Traktor geschleudert. Er konnte sich nach dem Sturz selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Unfallstelle verlassen.

Der Mann wurde von den Rettungskräften erstversorgt und ins Landesklinikum Waidhofen gebracht. Wie durch ein Wunder dürfte sich der Mann bei dem Unfall nicht ernsthaft verletzt haben.

Die Feuerwehr Ybbsitz, die mit 15 Feuerwehrleuten im Einsatz stand, führte mittels Seilwinde und Greifzug die Bergung des Fahrzeugs durch. Es konnte auf den darunterliegenden Forstweg gebracht und mit einem Pinzgauer zurück auf die Straße geschleppt werden. Dazu mussten jedoch ein paar Bäume gefällt werden.

Die Waidhofner Stadtfeuerwehr, die ebenfalls alarmiert worden war, wurde bereits bei der Anfahrt darüber informiert, dass ihr Einsatz nicht mehr erforderlich sei.