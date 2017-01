Pink Lady´s and Gentleman .

Zuvor wirbelte die Gruppe „Kreativer Tanz“ der Union unter der Leitung von Birgit Amenitsch-Freiberger in den Ballsaal. Die jungen Tänzerinnen bezauberten mit einer außergewöhnlichen Choreografie der Polka schnell „Wer tanzt mit?“ von Eduard Strauß. Dabei symbolisierten sie die Wintersportarten und die Freude am Winter.

Wolfgang Schorn dankte seinem Team, das den Ball perfekt vorbereitet hatte, vor allem jedoch Sonja Schedlbauer, welche die Gesamtleitung übernommen hatte und Gudrun Schwarz, die mit kreativen Ideen eine außergewöhnliche Dekoration umsetzte. Als Ehrengäste durfte er Bürgermeister Werner und Silke Krammer sowie Sportstadtrat Fritz und Liane Rechberger begrüßen.

Die Gruppe „FourandMore“ unterhielt die Tanzfreunde mit heißen Rhythmen, zur späterer Stunde gab es zusätzlich eine Disco im Rittersaal. Für Begeisterung sorgten um Mitternacht zwölf Tänzer, die mit Drum Sticks auf großen Gymnastikbällen trommelten. Zur Show „Drums Alive“ wurde ein Madley aus Trommelmusik, Klassik und Can Can gespielt, zu dem die Männer in - natürlich pinken Tüllröckchen auftraten.