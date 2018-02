„Unkraut vergeht nicht“ lautet eine alte Volksweisheit. Dasselbe scheint aber auch auf das umstrittene Pestizid Glyphosat zuzutreffen. Die Hoffnungen auf ein EU-weites Verbot haben sich zerschlagen. Im November hat die EU-Kommission die Zulassung um weitere fünf Jahre verlängert. Österreich und acht andere Länder stimmten dagegen.

Im Bezirk Amstetten (Ybbstal ausgenommen) sind indessen bereits 20 Gemeinden freiwillig glyphosatfrei. Von den Gemeinden Neustadtl, St. Pantaleon-Erla und Ernsthofen war bis zum Redaktionsschluss keine schlüssige Auskunft darüber zu erhalten. Derzeit bekennen sich noch fünf Gemeinden dazu, Glyphosat zu verwenden.

Kein Verbot in Oed-Öhling

So wird in Haidershofen der vorhandene Restbestand an Glyphosat noch auf den unbefestigten Gehwegen aufgebraucht. Danach soll die Pflege öffentlicher Flächen ohne Pestizide erfolgen. Diskussionsbedarf zu diesem Thema herrscht laut Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer in der Gemeinde Oed-Öhling: „Wir haben noch kein Verbot für Glyphosat. Wir werden uns das genau anschauen und darüber beraten. Genauso wichtig wie im öffentlichen wäre aber auch ein Verbot im privaten Bereich. Denn in den Gärten kommt sicher auch noch viel Glyphosat zum Einsatz.“

Als Argumente für die Verwendung von Glyphosat werden oft das schnelle, zuverlässige Ergebnis und die einfache Handhabung genannt. Deswegen sind sich die Gemeinden Seitenstetten, Viehdorf und Wallsee in diesem Punkt soweit einig, dass erst noch ein gleichwertiger Ersatz für das Pestizid gefunden werden muss, bevor eine vollständige Umstellung erfolgen kann. „Wir verwenden derzeit noch Glyphosat, allerdings sehr sparsam. Wir sind aber dabei, alternative Methoden zur Unkrautbekämpfung zu prüfen. Im Vorjahr haben wir schon einen Gasbrenner für den Bauhof gekauft und auch einen Wildkrautbesen für die Kehrmaschine werden wir anschaffen. Wenn wir die geeignete Methode zur Unkrautbekämpfung gefunden haben, werden wir natürlich auch kein Glyphosat mehr einsetzen“, erklärt etwa Seitenstettens Bürgermeister Johann Spreitzer.

Dass es auch ohne Pestizide gehen kann, beweisen unter anderem die Gemeinden Ardagger, Biberbach, Ernsthofen und Zeillern. Diese haben ein Bekenntnis zur „pestizidfreien Gemeinde“ von „Natur im Garten“ unterzeichnet. Viele dieser glyphosat- und pestizidfreien Gemeinden kommen bei der Unkrautbekämpfung mit mechanischen oder thermischen Methoden, wie händisches Jäten, Wildkrautbürsten, Heißdampf, Heißwasser, Heißschaum oder Abflämen aus.

Drei Ybbstalgemeinden verzichten auf Glyphosat

Laut dem Gemeinde-Check der Umweltschutzorganisation Greenpeace (glyphosat.greenpeace.at) verzichten im Ybbstal die Gemeinden Opponitz, Waidhofen und Kematen völlig auf Glyphosat. „Uns war es wichtig, den Umweltgedanken mitzutragen“, berichtet der Opponitzer Bürgermeister Johann Lueger. „Durch den Ybbstalradweg hat die Gemeinde nun mehr Flächen, die zu pflegen sind, daher wollten wir uns klar gegen das Pestizid positionieren.“ Doch auch schon vorher habe man in der Ybbstalgemeinde fast kein Glyphosat verwendet. „Im ländlichen Bereich ist das nicht so ein großes Thema“, meint der Ortschef. In den anderen Ybbstalgemeinden wird das Pestizid noch eingesetzt oder es konnte von den Gemeinden keine Auskunft eingeholt werden.

Einen Schritt weiter gehen da die „Natur im Garten“-Gemeinden. Diese verzichten neben dem Einsatz von Pestiziden auch auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Düngemitteln und Torf. Zu den „Natur im Garten“-Gemeinden zählen im Bezirk Ertl, St. Peter/Au, Strengberg und Winklarn sowie im Ybbstal Opponitz, Kematen und Waidhofen.