NÖN: Das vergangene Jahr war sehr schmerzhaft für die UWG, zuerst der Verlust von fünf Mandaten bei der Gemeinderatswahl und dann der tragische Tod von Bürgerlisten-Gründer Friedrich Rechberger. Wie geht es Ihnen nun als Gesicht der UWG? Haben Sie ein Team im Hintergrund oder sind Sie ein Einzelkämpfer?

Michael Elsner: Im Gemeinderat bin ich zwar alleiniger UWG-Vertreter. Im Hintergrund gibt es aber nach wie vor eine funktionierende Basis. Wir treffen uns zumindest einmal im Quartal. Dabei geht es vorwiegend um Informationen zur aktuellen Gemeinderatsarbeit, um inhaltliche Diskussionen, aber auch um die Pflege der Freundschaft.

Bei Ihnen gab es zuletzt auch große berufliche Veränderungen. Sind Sie für die politische Arbeit nach wie vor motiviert?

Elsner: Fif Rechberger hat die UWG aufgebaut und wir haben sie gemeinsam auf bis zu sechs Mandate verstärkt. Jetzt hatten wir einen Misserfolg, den wir zur Kenntnis nehmen und aus dem wir auch lernen möchten. Ich habe daher keine Ambitionen, mit meiner politischen Arbeit jetzt einfach aufzuhören. Und mit dem Beruf bekommt man das schon in Einklang, wenn man will. Fif Rechberger fehlt mir natürlich – als Gemeinderatskollege, vor allem aber als guter Freund und Diskussionspartner.

Was, glauben Sie, war die Ursache für die herbe Wahlniederlage? Ist Ihnen die Zusammenarbeit mit der WVP auf den Kopf gefallen?

Elsner: Sicher war das ein Hauptgrund. Zuvor haben wir als UWG den kritischen Teil der Bevölkerung bedient und auch ordentlich Staub aufgewirbelt. Denken Sie nur an den Brunnen am Oberen Stadtplatz oder die WET-Bauten auf der Zell. Das hat uns sechs Mandate gebracht. Danach haben wir den Versuch gestartet, aktiv mitzuarbeiten. Letztendlich sind wir aber mit unseren Themen in der Öffentlichkeit nicht durchgekommen. Sitzungen mit dem Bürgermeister wurden als Anbiederung dargestellt und das Erzielte wurde von der WVP in Anspruch genommen.

Waidhofen hat mit der Liste FUFU eine zweite Bürgerliste. Haben sich die Protestwähler durch Ihre Zusammenarbeit mit der WVP nun der Liste FUFU zugewandt?

Elsner: Wenn man unsere zwei Bürgerlisten zusammenzählt, kommen wir fast genau auf das, was wir als UWG vorher hatten. Wählerstromanalysen liegen mir aber nicht vor. Hinzu kommt, dass gemäß der d´Hondtschen Mandatsberechnung kleine Fraktionen schlechter aussteigen. Daher haben wir nur um eine Stimme das zweite Mandat verfehlt. Besser wäre es sicher gewesen, wenn man sich hier vor der Wahl gebündelt hätte.

Ist das ein Thema für die Zukunft?

Elsner: Eine Möglichkeit, denn ich meine schon, dass man sich in der jetzigen Situation als Opposition stärker thematisch abstimmen und gemeinsamer auftreten soll. Sonst verpufft man komplett mit seinen Anliegen. Wir haben das zuletzt auch immer wieder inhaltlich gemacht. Jede Fraktion muss dabei aber auch sein Profil bewahren. Es ist somit ein guter Anfang, den man noch ausbauen kann.

Sie sind nach wie vor Kontrollausschussobmann. Wie geht es Ihnen dabei? Sie sind ja sonst in keinem Ausschuss mehr vertreten.

Elsner: Das ist nicht so tragisch. Zum einen halte ich sehr wohl Kontakt zu den anderen Fraktionsobmännern. Zum anderen glaube ich doch, dass ich einer der Gemeinderäte bin, der das ganze Rechenwerk einigermaßen gut versteht und auch viel Know-how aus seinem Berufsleben einbringen kann.

Bleiben wir beim Rechenwerk. Sie haben dem Budget für 2018 nicht zugestimmt. Davor hat die UWG die Budgets stets mitgetragen. Warum dieses nicht?

Elsner: Wir haben vor fast zehn Jahren mit dem Zehn-Punkte-Programm einen Konsolidierungsprozess gestartet. Darin wurden die Einsparungen pro Jahr festgelegt. In die Budgetkonsolidierung flossen dann auch viele Ideen des Kontrollausschusses ein. Doch der Schuldenabbau, wie er damals festgelegt wurde, wurde einfach nicht eingehalten. Ich verlange vom Bürgermeister, hier einmal Tabula rasa zu machen, sich den Grundsatzbeschluss von damals herzunehmen und offenzulegen, was man davon tatsächlich erreicht hat. Dabei wird sich herausstellen, dass man das Ziel nicht erreicht hat. Es ist schon klar, dass wir nie auf Null kommen werden, aber es geht darum, dass wir runterkommen vom Schuldenberg und Neuverschuldung vermeiden. Der zweite Grund für die Ablehnung dieses Budgets ist die Bedarfszuweisung des Landes, die im Voranschlag unterstellt war. Ich freue mich über dieses Geld, aber wir dürfen das nicht einfach als Beitrag zur Zielerreichung verwenden. Die Zuweisung muss eine zusätzliche Ergebnisverbesserung über das Vorgenommene hinaus bewirken.

Anfang des Jahres wurden die Parkgebühren auf manchen Parkplätzen rund um die Innenstadt angehoben. Sie haben sich dagegen ausgesprochen und dafür plädiert, die Gebühren in der Innenstadt anzuheben. Warum?

Elsner: Entweder mache ich eine Parkraumbewirtschaftung, um das Budget zu sanieren, oder, um eine Verkehrsberuhigung zu erreichen. Die neue Regelung ist Ersteres. Durch sie haben wir zwar heuer mehr Einnahmen, aber die Leute drehen trotzdem ihre drei, vier Runden in der Innenstadt auf der Suche nach einem Parkplatz und gehen nicht die 100 Meter von den umliegenden Parkplätzen zu Fuß. Nur des Geldes wegen hätten wir diesen Beschluss besser bleiben lassen sollen.

Sie haben sich auch gegen den Ankauf von Radarmessgeräten durch die Stadt ausgesprochen.

Elsner: Hier stellt sich ebenso die Frage, ob die Maßnahme der Einnahmensicherung oder der Verkehrssicherheit dienen soll. Der Herr Bürgermeister sagt, es gehe um die Verkehrssicherheit. Das nehme ich ihm nicht ab. Er soll sagen, dass es um Ersteres geht oder zumindest um beides.

Warum wäre beides negativ? Glauben Sie nicht, dass verstärkte Radarmessungen Temposünder einbremsen würden?

Elsner: Nehmen wir die Zell: An den Engstellen jammern die Autofahrer, wie furchtbar die Verkehrssituation ist. Aber genau das ist der Grund, warum weniger Autos über die Zell fahren und somit in Summe weniger Unfälle passieren. Ein Radar ist hingegen keine präventive Maßnahme gegen das Schnellfahren und zur Unfallminimierung. Deswegen werden nicht mehr Autofahren in den Tunnel ausweichen.

Wie stehen Sie zum Aus für das Sicherheitszentrum beim Lokalbahnhof?

Elsner: Es bietet uns auch neue Chancen: Beim Lokalbahnhof könnte nun ein bestimmter Verein, der hier immer schon Interesse bekundet hat, sein Vorhaben zu Ende führen (Eisenbahnmuseum des Clubs 598, Anm. d. Red.). Das Sicherheitszentrum kann man durchaus splitten in Feuerwehr und Polizei. Wir haben ein Problem mit der Belebung des Hohen Marktes und eine Institution wie die Polizei würde hier ein positiver Beitrag sein. Dazu würde sich das Gebäude der SPÖ anbieten (Weißes Rössl, Anm. d. Red.). Richtung Graben könnten Parkplätze für die Dienstautos errichtet werden. Überdies ist das Gebäude barrierefrei. Die Feuerwehr bleibt einstweilen dort, wo sie ist. Ich bin mir aber sicher, dass uns später, im Zuge der Entwicklung des Bahnhofsareals oder bei Kreilhof, die Realisierung eines gemeinsamen Projekts mit den Feuerwehren gelingt.