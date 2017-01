HOLLENSTEIN: Die Bergrettung Hollenstein lädt am Samstag, 7. Jänner, ab 20.30 Uhr zum Bergrettungskränzchen im Wirtshaus Hilbinger ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe Two of Us. Bei der Tombola sind wieder tolle Preise zu gewinnen.

| ÖBRD NÖ/W