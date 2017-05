ST. LEONHARD/W.: Das traditionelle Zeltfest der Florianis findet wieder von Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 7. Mai in der Putzmühle statt. Für die musikalische Unterhaltung werden am Freitag die „Powerkryner“, am Samstag „Pro Solist`y“ und „Die Grafen“ sowie beim sonntägigen Frühschoppen ab 10.30 Uhr der Musikverein Hilm-Kematen sorgen. FF

