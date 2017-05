WINDHAGDas FF-Fest Windhag findet heuer am Samstag, 13. Mai und Sonntag, 14. Mai beim VAZ Ebenbauer statt. Der Löschangriff Alpinstil beginnt am Samstag, 13. Mai, 15 Uhr.Für die musikalische Unterhaltung werden am Samstag ab 21 Uhr „raureif“ und beim sonntägigen Frühschoppen die „Tanzlmusi der TMK Windhag“ ab 10 Uhr sorgen.

| NOEN, FF