Alle Veranstaltungen im Ybbstal.

WAIDHOFEN: Das bereits 3. Craft-Beer-Festival findet heuer am Mittwoch, 9. Mai, 16 Uhr, im Arkadenschlosshof statt. Es werden kreative Biere für alle Geschmäcker und würzigesGegrilltes serviert. Heuer werden Vertreter von sieben Brauerein vor Ort sein. Bezahlt wird wieder mit Beer-Coins, die an der Kassa eingetauscht werden. Eintritt mit Verkostungsglas: 8 Euro. Zur Info: Craft-Beer steht für Biere, die vorwiegend unpasteurisiert, unfiltriert und vor allem in kleinen Mengen hergestellt werden. Die Rezepte sind vielfältig, unverwechselbar und einzigartig.

